Pablo Moyano a Javier Milei: "Qué le diga que es un hijo p.... no lo va a sorprender"

En la misma línea, indicó que este Gobierno es “una vergüenza” y que Javier Milei “nos toma el pelo, se caga de risa e insulta a todo el mundo. Qué yo le diga que es un hijo de puta no lo va a sorprender”.

“Ayer (en el Congreso) insultó a los compañeros de la Izquierda y a ustedes (periodistas) les dice chorros y corruptos", agregó Moyano.

Respecto a la presentación del informe de gestión que llevó adelante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que fue “una payasada” que "bancó a un HDP como Adorni" y sostuvo que el recinto estaba lleno de “traidores peronistas" que votaron la reforma laboral.

“Los gobernadores, senadores y diputados peronistas de Misiones, Córdoba, Tucumán y Salta son los traidores que llegaron con el voto de los laburantes. ¿Ellos se van a hacer cargo cuando le caguen la indeminización o las horas extras a los trabajadores? Ellos votan y se borran”, sentenció.

Para finalizar, indicó que, más allá de conmemorar el Día del Trabajador, esta movilización “expresa la bronca y el rechazo hacia esta política económica” que se ve “todos los días en la calle” como sucede con la inflación, el desempleo, los cierres de empresas: “No hay un futuro que una familia pueda proyectar", agregó.

"Todo este desastre económico que está llevando el Presidente y su banda, que hoy nos gobierna, están produciendo esta marcha. Yo no quiero que esto sea sólo por el Día del Trabajador o como fue la del 24 de Marzo…quiero que se extienda a un verdadero plan de lucha”, concluyó.