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Pablo Moyano a Javier Milei: "Qué le diga que es un hijo p.... no lo va a sorprender"

Durante el acto de la CGT , el dirigente dijo que Presidente insulta a "todo el mundo" y que hizo una "payasada" al acompañar a Manuel Adorni al Congreso.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, habló sobre la interna peronista, en el marco de la marcha que organizó la CGT por el Día del Trabajador, y también propinó insultos al presidente Javier Milei y al Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

“Hoy está Axel (Kicillof), no sé si Sergio (Massa), y si también está el pastor (Dante Gebel). No sé si habrá otro candidato más del peronismo. Tiene que haber una gran interna, una gran PASO y que el pueblo peronista y trabajador elija su candidato”, expresó.

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En la misma línea, indicó que este Gobierno es “una vergüenza” y que Javier Milei “nos toma el pelo, se caga de risa e insulta a todo el mundo. Qué yo le diga que es un hijo de puta no lo va a sorprender”.

“Ayer (en el Congreso) insultó a los compañeros de la Izquierda y a ustedes (periodistas) les dice chorros y corruptos", agregó Moyano.

Respecto a la presentación del informe de gestión que llevó adelante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que fue “una payasada” que "bancó a un HDP como Adorni" y sostuvo que el recinto estaba lleno de “traidores peronistas" que votaron la reforma laboral.

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Los gobernadores, senadores y diputados peronistas de Misiones, Córdoba, Tucumán y Salta son los traidores que llegaron con el voto de los laburantes. ¿Ellos se van a hacer cargo cuando le caguen la indeminización o las horas extras a los trabajadores? Ellos votan y se borran”, sentenció.

Para finalizar, indicó que, más allá de conmemorar el Día del Trabajador, esta movilización “expresa la bronca y el rechazo hacia esta política económica” que se ve “todos los días en la calle” como sucede con la inflación, el desempleo, los cierres de empresas: “No hay un futuro que una familia pueda proyectar", agregó.

"Todo este desastre económico que está llevando el Presidente y su banda, que hoy nos gobierna, están produciendo esta marcha. Yo no quiero que esto sea sólo por el Día del Trabajador o como fue la del 24 de Marzo…quiero que se extienda a un verdadero plan de lucha”, concluyó.

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