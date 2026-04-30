El Gobierno volverá a abrir la Sala de Periodistas de la Casa Rosada

El jueves pasado, y sin aviso previo, el Gobierno prohibió el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida de la que no se tenía antecedentes, ni siquiera durante la época de la última dictadura.

La medida se adoptó luego de que trascendieran la filmación de pasillos y despachos de la Casa de gobierno por parte de periodstas del canal Todo Noticias. Anteriormente habían negado el ingreso de un grupo de periodistas alegando una conspiración para atacar la figura del presidente Javier Milei y financiada por el Gobierno ruso.

La decisión de impedir el ingreso a los periodistas acreditados de Casa Rosada "se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, explicó el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari. através de un comunicado.

La oleada de críticas a esta medida no se hizo esperar e incluyó distintos partidos y dirigentes de la oposición, entidades periodísticas como ADEPA, Aedba y Fopea, y representantes de la sociedad civil.

El viernes pasado, el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, recibió en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina a representantes de periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Y el lunes se mostró junto a los periodistas en la Plaza de Mayo para escenificar su respaldo al reclamo a la prensa para poder ingresar a desempeñar su tarea.