Día de la Independencia: Jorge Macri encabezó el izamiento de la bandera en la Plaza de Mayo

En el izamiento lo acompañaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés Weinberg, con efectivos de la Agrupación 9 de Julio del Regimiento de Patricios. También, ministros del Gabinete porteño, legisladores, representantes del cuerpo diplomático y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre otras autoridades. Todos cantaron el Himno Nacional.