La Ciudad quemó casi 1.000 kilos de droga secuestrada en operativos

La ketamina es un anestésico que se utiliza para procedimientos quirúrgicos y médicos. De manera ilegal se consume como droga recreativa debido a sus potentes efectos alucinógenos y de desconexión corporal.

El operativo de quema empezó en la sede de la Dirección Antidrogas, desde donde se trasladó el material secuestrado hasta el sector de crematorios del Cementerio de la Chacarita. Allí se hizo la incineración. Todo el procedimiento fue coordinado por la Policía de la Ciudad.

Jorge Macri agregó: “Muchas veces hemos discutido con el kirchnerismo esta lógica de que el narcomenudeo no es un gran problema. Y ahí es justamente donde radica un problema inmenso. Es este último tramo de venta que impacta en los barrios y usa a los jóvenes como herramienta de delito. Nosotros vamos ahí, a cada barrio, con cada denuncia que recibimos, para detener, procesar y secuestrar la droga”.

El ministro Horacio Giménez dijo: “Hoy estamos quemando veneno que enferma a nuestra sociedad. Esta acción es el último paso de un trabajo constante que realizamos todos los días para combatir este flagelo. En la Ciudad no hay lugar para el delito. Y lo estamos enfrentando permanentemente”.