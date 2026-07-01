La Ciudad sumó nuevos vehículos para la Policía: ya son 685 unidades

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La entrega de las unidades se viene ejecutando de manera sostenida durante el primer semestre del año y contempla una planificación estratégica para los próximos meses: las 50 nuevas motos Kawasaki KLR 650 ya fueron entregadas en mayo, mientras que los 20 cuatriciclos Zanella se incorporaron en abril. Y de las 30 camionetas Nissan previstas para este año ya circulan por las calles las primeras 15; las otras llegarán las próximas semanas. También se sumarán 100 patrulleros: los primeros 15 están previstos para septiembre.

En total, desde el inicio de la gestión se incorporaron 685 vehículos (33 más se sumarán en septiembre), también 7 mil chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

Mientras, continúan los grandes operativos de saturación en los barrios, como la Operación Muro para blindar los accesos de la Ciudad a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires; la Operación Tormenta Negra, que movilizó a más de 1.500 efectivos simultáneamente en 15 villas y Marea Azul, con 1.100 efectivos distribuidos al mismo tiempo en las horas de mayor circulación en centros de trasbordo, estaciones de subte y autopistas.

Y ya hay más de 860 propiedades usurpadas que fueron devueltas a sus dueños en Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo, entre otros barrios. Y se liberaron además 68 kilómetros lineales ocupados por manteros en Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios, entre otras medidas.

El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, afirmó: “Esta entrega de vehículos es una muestra más de la firme decisión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, de dotar a nuestra Policía con todas las herramientas necesarias para que pueda seguir cumpliendo con su misión de cuidar a todos los porteños”.