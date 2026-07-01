La Ciudad sumó nuevos vehículos para la Policía: ya son 685 unidades

Se trata de motos de alta cilindrada, cuatriciclos y camionetas que forman parte de un plan de equipamiento más amplio para brindar mayor seguridad.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio hoy otro paso en la consolidación de su política de orden urbano: sumó nuevos vehículos para la Policía de la Ciudad destinados a reforzar la seguridad en las calles. Son motos de alta cilindrada, cuatriciclos y camionetas que forman parte de un plan de equipamiento más amplio que ya llega a 685 unidades desde que Jorge Macri asumió como Jefe de Gobierno.
El nuevo esquema de seguridad basado en el orden y el respeto por la propiedad privada permitió reducir el delito a mínimos históricos, tanto en robos como en homicidios, desde 2016, cuando la Ciudad empezó a elaborar el Mapa del Delito basado en registros oficiales. En solo dos años y medio, la Policía de la Ciudad superó los 28 mil efectivos: se sumaron 5.292 policías desde el año 2024.
“Nuestras fuerzas de seguridad tienen una misión fundamental: proteger la vida, la libertad y el orden de los porteños. Siempre vamos a respaldar a quienes nos cuidan, y ahora el esfuerzo y el mérito tienen reconocimiento”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló; y el secretario de Coordinación, Raúl López Presa.
Y agregó: “No negociamos el orden. Tampoco la autoridad. El que cumple las normas cuenta con nuestro apoyo, pero el que elige el delito sepa que va a enfrentar las consecuencias”.
La entrega de las unidades se viene ejecutando de manera sostenida durante el primer semestre del año y contempla una planificación estratégica para los próximos meses: las 50 nuevas motos Kawasaki KLR 650 ya fueron entregadas en mayo, mientras que los 20 cuatriciclos Zanella se incorporaron en abril. Y de las 30 camionetas Nissan previstas para este año ya circulan por las calles las primeras 15; las otras llegarán las próximas semanas. También se sumarán 100 patrulleros: los primeros 15 están previstos para septiembre.
En total, desde el inicio de la gestión se incorporaron 685 vehículos (33 más se sumarán en septiembre), también 7 mil chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.
Mientras, continúan los grandes operativos de saturación en los barrios, como la Operación Muro para blindar los accesos de la Ciudad a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires; la Operación Tormenta Negra, que movilizó a más de 1.500 efectivos simultáneamente en 15 villas y Marea Azul, con 1.100 efectivos distribuidos al mismo tiempo en las horas de mayor circulación en centros de trasbordo, estaciones de subte y autopistas.
Y ya hay más de 860 propiedades usurpadas que fueron devueltas a sus dueños en Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo, entre otros barrios. Y se liberaron además 68 kilómetros lineales ocupados por manteros en Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios, entre otras medidas.
El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, afirmó: “Esta entrega de vehículos es una muestra más de la firme decisión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, de dotar a nuestra Policía con todas las herramientas necesarias para que pueda seguir cumpliendo con su misión de cuidar a todos los porteños”.
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