Diana Mondino: "Si sos jubilado es casi seguro que te vas a morir"

"Es absurdo (otorgar créditos a adultos mayores) porque todos por definición todos nos vamos a morir, y si sos un jubilado arriba de no se cuántos años es casi seguro que te vas a morir", explicó.

Lo hizo en el programa "La Noche de Mirtha" por El Trece, que conduce Mirtha Legrand, quien acaba de cumplir 97 años y goza de una lucidez y empatía que debería una inspiración para Mondino , quien en agosto próximo cumplirá 66 años y que podría haberse jubilado hace casi seis años.

"¿Entonces para qué estás haciendo este tipo de cosas?", preguntó a los otros invitados de la mesa y siguió acentuando el camino discursivo elegido para denostar a la anterior conducción de Anses y -sin proponérselo- de unos 6,5 millones de jubilados y pensionados del país.

Mirtha piensa vivir muchos años más

Asimismo, la canciller expresó: "Uno puede vivir hasta los 106 años, ¿no, Mirtha? Por lo menos. No es tan seguro que nos vayamos a morir". "Yo pienso vivir muchos años más", retrucó la diva de las cenas entre risas.

Por otra parte, Mondino calificó las irregularidades en materia de seguros bajo la administración de Alberto Fernández como "un escándalo". "Como era obligatorio, Nación Seguros podía poner el precio, ponele que era razonable, pero ¿para qué tenían intermediarios", remarcó.

Malvinas: "No podemos golpear con misil" el avión de Cameron

En otro pasaje del programa televisivo, la canciller habló de la chicana tuitera a su par británico, David Cameron, y de la decisión de Reino Unido de ampliar en más de 100.000 kilómetros cuadrados la zona de prohibición de pesca alrededor de las Islas Malvinas.

"No le podemos golpear con un misil el avión. No pasa por territorio argentino para ir, o sea el avión viene volando desde otra parte, y te enteras una vez que el señor está ahí. Y si te hubieses enterado, ¿qué vas a hacer?", planteó luego de que las periodistas Mónica Gutiérrez y Dominique Metzger -invitadas al programa- le consultaran al respecto.

Para Mondino, "a un inglés reírse con el idioma inglés le duele más que una de las tantas cartitas que la Argentina continuamente ha enviado", en referencia a los reclamos diplomáticos que se envían desde el Ministerio. Además, remarcó que la resolución de la ONU que dispone que ambas naciones deben sentarse a negociar, aunque subrayó que "Inglaterra nunca ha querido y Argentina sí".

"La chicana, que es lo que le hice, le duele mucho más que otra cartita más. Obviamente la mandamos, la certificamos en la ONU, hay un lugar en la que después se vota", se jactó sobre las presentaciones diplomáticas.

La relación con Rusia

Por otra parte, la funcionaria nacional sostuvo que la Argentina tiene una "buena relación comercial con Rusia", aunque aclaró que la invasión a Ucrania es "contraria a derecho de toda naturaleza".

"La información que se recibe podrá ser distorsionada, pero han habido actos en los que no están de acuerdo al arte de la guerra, y no se están respetando las convenciones de Ginebra. Rusia tiene otra forma de explicarlo, con la cual no estamos de acuerdo", concluyó.