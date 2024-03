Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei y sigue la polémica: "Cálmese, Presidente"

"¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: “Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet", replicó la exvicepresidenta en su cuenta de X.

Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó… ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: "Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet".



Cálmese Presidente, en… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 10, 2024



Cálmese Presidente, en… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 10, 2024

Antes, Milei la había interpelado por el monto jubilatorio que percibe la exmandataria: “Hola @cfkargentina. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos.

El jefe de Estado se vio envuelto en las últimas horas en una polémica motorizada por la diputada Victoria Tolosa Paz por un incremente en los salarios del Poder Ejecutivo.

Esto se debe a que el Gobierno concretó una suba del 48% en los sueldos de presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios del Estado. Esa disposición llevó el salario presidencial a más de $6 millones de bruto, y además está casi en línea con la inflación desde el inicio de la gestión libertaria.

En medio de la polémica, el Presidente anunció que no se aplicará el aumento y argumentó que no fue responsable de la decisión y culpó a la gestión de Cristina Kirchner, pese a que su propia firma está en el actual decreto.

Hola @cfkargentina. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a… — Javier Milei (@JMilei) March 10, 2024

En el documento que fue difundido por la cuenta de la Oficina del Presidente remarcaron que Milei ordenó la derogación de la normativa impulsada por dos veces presidenta “que vinculaba los aumentos de los trabajadores de la administración pública nacional a los sueldos de los funcionarios”.

Según argumentaron, la medida “fue diseñada y ejecutada con el objetivo de proteger los bolsillos de la casta”, por lo que avanzaron en la publicación del decreto 253/2024. “La situación heredada es crítica y los argentinos está haciendo un sacrificio heroico. Es tiempo de que los políticos paguen el costo del desfalco que han ocasionado”, concluyeron desde la administración libertaria.

La expresidenta le había respondido a Milei desde las redes: "Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue", publicó Cristina Kirchner.