Diego Santilli busca sumar más apoyos de los gobernadores al Presupuesto 2026

Santilli viajará el próximo martes a Misiones para reunirse con Hugo Passalaqcua. Lo cierto es que el gobernador controla, junto al referente provincia Carlos Rovira, un bloque de cuatro diputados y dos senadores.

En la construcción de apoyos para aprobar el Presupuesto 2026 y, en lo inmediato, la reforma laboral en la que trabajan por estos días, Santilli apuesta a escuchar a los mandatarios provinciales que restan detectar sus demandas y ofrecer compensaciones limitadas a cambio de apoyos legislativos.

zamoraconsantilli Diego Santilli visitó el último viernes a Zamora en Santiago del Estero.

El último viernes se entrevistó con Gerardo Zamora, en Santiago del Estero, y recibió su predisposición para respaldar la aprobación del Presupuesto 2026, aunque no se privó de elevar algunos reclamos vinculados a fondos. A partir del 28 de noviembre el referente del Frente Cívico por Santiago asumirá a una banca en el Senado y tendrá poder sobre tres bancas y siete diputados.

De cara a los próximos días, Santilli tiene en mente la idea de sumar un intercambio con el jujeño Carlos Sadir y podría convocar a algún otro representante de las provincias.

Una vez concluido el diálogo con los aliados que acompañaron el Pacto de Mayo, la idea del exlegislador del PRO es evaluar los pasos a seguir con los cuatro gobernadores peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Aún resta establecer contacto con Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).

Con recursos limitados habilitados por el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, el ministro del Interior se recuesta en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para atender los pedidos que acercan los gobernadores. Asimismo, delimitan la estrategia legislativa en una mesa que se reúne todas las semanas encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que incluye la presencial del asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la futura jefa de bloque de LA Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.