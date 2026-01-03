Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro: qué dijo

La reacción de Milei se inscribió en una postura sostenida de fuerte confrontación con el gobierno venezolano. Días antes, el Presidente había calificado al Ejecutivo de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que el país caribeño atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.

En declaraciones previas, el Presidente también había afirmado que el mundo sería “un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y acusó al gobierno de Caracas de utilizar recursos estatales para expandir su influencia ideológica y desestabilizar la región.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/1KlsyraWtY — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

Asimismo, Milei ratificó en distintas oportunidades su respaldo al respeto de la voluntad popular en Venezuela y el reconocimiento internacional de la dirigente opositora María Corina Machado, a quien considera una referencia central del proceso de cambio político en ese país. Incluso, hace un año recibió al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia en Casa Rosada. Allí le transmitió que “la Argentina no será cómplice del silencio frente a las injusticias y los atropellos del régimen de Maduro”.

"Nuestra postura es clara: libertad, justicia y democracia para todos los venezolanos”, agregó antes de salir a saludar junto a González Urrutia desde uno de los balcones de Casa Rosada.

El mensaje difundido por Milei tras la captura de Maduro fue replicado por medios locales e internacionales y reafirmó el alineamiento del gobierno argentino con una agenda internacional abiertamente crítica del chavismo y favorable a un cambio de régimen en Venezuela.