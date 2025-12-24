Cristina Kirchner presentó una leve complicación en el intestino

En este contexto, el equipo médico informó este miércoles un nuevo parte, donde se indicó que la presidenta del PJ presentó una leve complicación intestinal: un íleo postoperatorio, cuadro frecuente tras cirugías abdominales, y que permanece bajo estricta observación.

El parte oficial firmado por la directora médica Dra. Marisa Lanffanconi, informa que la evolución de la exvicepresidenta sigue dentro de los parámetros esperados para su diagnóstico original.

Mientras que la complicación registrada corresponde a un íleo postoperatorio, una parálisis temporal del intestino que detiene el tránsito intestinal debido a la manipulación quirúrgica y a la respuesta inflamatoria posterior a la intervención.

En ese sentido, destacaron que este cuadro puede causar distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal. “Es una complicación común después de una cirugía”, explicaron. La ex mandataria fue sometida a una tomografía computada de abdomen que “confirma el diagnóstico”.

“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, se detalló. El parte agregó que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

La dirigente cumple la condena de prisión domiciliaria que confirmó en su momento la Corte Suprema de Justicia, pero obtuvo autorización para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución para recibir atención médica inmediata en el Sanatorio Otamendi dada la gravedad del cuadro de salud informado por los médicos que la asistieron.

A raíz de fuertes dolencias en la zona del abdomen, Cristina Kirchner solicitó asistencia médica a domicilio y allí el personal de salud determinó que dadas las características de los síntomas era necesario que la trasladaran para someterse a estudios de mayor complejidad.