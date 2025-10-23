Diego Santilli recibió el apoyo de Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López

El encuentro se realizó en el Centro de Monitoreo del municipio de Vicente López, donde ambos dirigentes dialogaron sobre la importancia de fortalecer la seguridad, la coordinación metropolitana y la gestión local como ejes del desarrollo provincial.

La reunión tuvo lugar este miércoles por la tarde, horas antes del encuentro que mantuvo Santilli con el expresidente Mauricio Macri y los principales candidatos del PRO, donde recibieron el apoyo formal del presidente del partido.

Luis Caputo pidió el respaldo de la gente en las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, llamó este miércoles a "revalidar" el rumbo en las elecciones para avanzar con la segunda etapa de reformar que "van a destrabar un montón de inversiones", al tiempo que aseguró la continuidad del esquema de bandas en el tipo de cambio "independientemente del resultado" del domingo.

"Nunca dijimos que iba a ser un camino fácil y lo que les decimos ahora es que nos den la chance de ir a las reformas de segunda generación; revalidar el curso es una fuente para un ingreso de inversiones que no se imaginan", dijo el ministro, al participar de un ciclo de coyuntura en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Sostuvo que "en los últimos dos meses y medio se han anunciado inversiones por 80 mil millones de dólares para los próximos 4 años, hay 20 mil millones más del RIGI y hay miles de millones de dólares más que estamos hablando con Estados Unidos".

"Les pido por favor que abran los ojos y entiendan que esta elección es mucho más importante de lo que se cree y el que no piense distinto no cometan ese error muchachos, es importantísimo que el voto que no vaya al kirchnerismo vaya a La Libertad Avanza. Después en 2027 vemos",