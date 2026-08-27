Diego Santilli recibió a tres gobernadores en medio de las negociaicones por las PASO

El ministro de Interior recibió a los mandatarios de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con lo que analizó las deudas por suministro de energía, obras viales y el régimen de zonas frías.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este jueves en la Casa Rosada a los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; y Martín Llaryora, de Córdoba en un encuentro, en el que los funcionarios analizaron distintos temas vinculados en el giro de fondos y deuda que se reclaman el Gobierno nacional y las provincias de la Región Centro.
Este encuentro se dio una semana antes de que en el Senado, el bloque de La Libertad Avanza, impulse una reforma política que, entre otras medidas, apunta a la eliminación o suspensión de la elecciones Primarias Biertas, simultáneas y Obligatorias (PASO), medida que es rechazada por el kirchnerismo, algunos sectores del PRO y el radicalismo.
Fuentes de la Casa Rosada informaron que uno de los principales puntos de la reunión fue la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica. Desde el Gobierno nacional evalúan un esquema para refinanciar deudas relacionadas con el costo de la electricidad, en un contexto de aumento de las tarifas que impactó sobre el sector industrial.
Según informaron desde la Jefatura de Gabinete después del encuentro, Santilli y los gobernadores conversaron sobre “distintos temas de trabajo conjunto entre el Gobierno y la Región Centro”.
Entre los asuntos tratados también estuvieron los proyectos relacionados con la red vial y el régimen de zonas frías, cuya situación se encuentra en debate en el Senado. Este último punto tiene impacto sobre el esquema de tarifas de gas aplicado en determinadas regiones del país.
Frigerio, Pullaro y Llaryora se retiraron de la Casa Rosada sin realizar declaraciones a la prensa. Los tres mandatarios mantienen diferentes vínculos políticos con la administración de Javier Milei.
La reunión se produjo mientras el oficialismo y distintos espacios provinciales comienzan a definir sus estrategias electorales de cara a 2027. En ese escenario, la Casa Rosada busca fortalecer el diálogo con gobernadores de distintos sectores políticos.
La agenda de Santilli continuó durante la tarde con una segunda reunión entre representantes de La Libertad Avanza y el PRO que tuvo como objetivo avanzar en la coordinación política y legislativa entre ambos espacios.
Según se informó oficialmente, participaron por el Gobierno Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem. Por el PRO estuvieron el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido, Federico De Andreis.
El encuentro se realizó luego de un contacto telefónico entre Karina Milei y Mauricio Macri y en medio de las conversaciones entre ambos espacios sobre posibles acuerdos y la agenda política para los próximos meses.
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