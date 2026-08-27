Diego Santilli recibió a tres gobernadores en medio de las negociaicones por las PASO

Entre los asuntos tratados también estuvieron los proyectos relacionados con la red vial y el régimen de zonas frías, cuya situación se encuentra en debate en el Senado. Este último punto tiene impacto sobre el esquema de tarifas de gas aplicado en determinadas regiones del país.

Frigerio, Pullaro y Llaryora se retiraron de la Casa Rosada sin realizar declaraciones a la prensa. Los tres mandatarios mantienen diferentes vínculos políticos con la administración de Javier Milei.

La reunión entre Nación y los gobernadores de la Región Centro incluyó temas de energía, obras e infraestructura.

La reunión se produjo mientras el oficialismo y distintos espacios provinciales comienzan a definir sus estrategias electorales de cara a 2027. En ese escenario, la Casa Rosada busca fortalecer el diálogo con gobernadores de distintos sectores políticos.

La agenda de Santilli continuó durante la tarde con una segunda reunión entre representantes de La Libertad Avanza y el PRO que tuvo como objetivo avanzar en la coordinación política y legislativa entre ambos espacios.

Según se informó oficialmente, participaron por el Gobierno Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem. Por el PRO estuvieron el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido, Federico De Andreis.

El encuentro se realizó luego de un contacto telefónico entre Karina Milei y Mauricio Macri y en medio de las conversaciones entre ambos espacios sobre posibles acuerdos y la agenda política para los próximos meses.