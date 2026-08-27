El Senado aprobó 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales

La Cámara también aprobó cinco tratados internacionales, vinculados con el traslado de personas sentenciadas con Ucrania, una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, la extradición con Chile, la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional y un acuerdo de libre comercio entre la AELC y el Mercosur. Todos obtuvieron 65 votos afirmativos.

Bullrich anunció que se retoma la Reforma Política

Bullrich confirmó que el oficialismo buscará reactivar el debate sobre la Reforma Política en comisión. "Justamente en el día de ayer estuvimos hablando con varios senadores de hacer una convocatoria a la comisión para discutir el proyecto de Reforma Política", señaló luego de que la senadora Edith Terenzi reclamara acelerar distintas iniciativas, entre ellas Ficha Limpia.

Patricia Bullrich, senadora nacional por LLA.

"Esta idea que estamos pensando es para la próxima semana, ese es un compromiso", aseguró Bullrich. en declaraciones a la prensa, y añadió: "Nuestro compromiso es esta semana que viene estamos con bastante comisiones, la otra convocar y tratar ese debate". El proyecto contempla, entre otros puntos, Ficha Limpia, la eliminación de las PASO y modificaciones a la ley de partidos políticos.

La iniciativa había tenido hasta ahora un avance limitado: la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Agustín Coto, había realizado un encuentro informativo el 13 de mayo, pero ante la falta de votos para avanzar, las negociaciones quedaron en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantuvo reuniones con gobernadores dialoguistas para acercar posiciones.

La oposición cuestionó al Gobierno

Durante la sesión, el peronismo utilizó sus intervenciones para cuestionar distintas políticas del Poder Ejecutivo. Así, el senador pampeano Daniel Bensusá apuntó contra Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el destino de los fondos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), y sostuvo que parte de esos recursos no se utiliza para obras viales.

"Siguen destinando los fondos a la timba", denunció Bensusá, quien aseguró que apenas el 25% se destina al mantenimiento de rutas pese al carácter específico del impuesto. También citó declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier sobre el destino de la recaudación y cuestionó el manejo de esos recursos por parte del Ministerio de Economía.

El senador Carlos Linari, por su parte, cuestionó la presencia de un buque británico en Tierra del Fuego y advirtió: "Se está poniendo en juego la soberanía". Martín Soria volvió a cuestionar al Presidente por sus dichos sobre el endeudamiento de las familias y afirmó que Milei "se les ríe en la cara a las familias que no llegan a fin de mes". También mostró cifras sobre la venta de televisores antes de los últimos Mundiales y concluyó: "El único boom es el del endeudamiento".

La senadora Carolina Moisés centró su intervención en los ataques del Presidente contra periodistas y afirmó que el 24 de agosto Milei reprodujo 335 mensajes contra trabajadores de prensa. "Es una barbaridad: 335 ataques en un solo día, y no son críticas, cuestionamientos o respuestas: son insultos, agravios realmente espantosos", sostuvo. Luego agregó: "Parece que el Presidente cree que sigue en el estudio de Intratables, y no es así, la investidura Presidencial nos pertenece a todos los argentinos".

El Senado frenó los proyectos de Sturzenegger

Los prácticos se rebelan contra Sturzenegger y paralizan las exportaciones.

La jornada también dejó una señal sobre la estrategia del oficialismo después del traspié con la ley de Tierras. El Senado excluyó del temario la denominada ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pese a que ya contaba con dictamen de comisión.

La decisión respondió, según fuentes libertarias, a la intención de "descomprimir el clima" luego de las tensiones generadas por la discusión de la ley de Propiedad Privada, que originalmente incluía modificaciones a las leyes de Tierras y Manejo del Fuego. Aunque esos capítulos fueron retirados antes de la votación en Diputados, el resultado fue interpretado como una derrota para el oficialismo.

Tras ese episodio, la Mesa Política encabezada por Karina Milei resolvió que los proyectos del Gobierno deberán contar con la aprobación de ese espacio antes de llegar al Congreso. El freno en el Senado se sumó así a esa nueva estrategia interna de La Libertad Avanza para evitar nuevos traspiés legislativos.