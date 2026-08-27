El Senado aprobó 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales

La Cámara alta avaló 66 postulaciones por unanimidad, pero el kirchnerismo rechazó el pliego de Pablo Bertuzzi para integrar la estratégica Cámara Federal de Apelaciones porteña , que revisa las causas sobre corrupcion
El Senado aprobó 67 pliegos judiciales durante una sesión en la que el oficialismo logró avanzar con la mayoría de las postulaciones, más allá de que el peronismo rechazara la candidatura de Pablo Bertuzzi para la estratégica Cámara Federal de Apelaciones porteña, un tribunal que deberá intervenir en causas de interés para el Gobierno, entre ellas el caso $Libra y las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)
La sesión fue la primera después del traspié de La Libertad Avanza con la ley de Tierras y estuvo marcada por los cuestionamientos de la oposición al Gobierno de Javier Milei. En paralelo, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció que en las próximas semanas se retomará en comisión el debate de la Reforma Política.
Entre los pliegos aprobados se encontraban los de Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña, El presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, recordó que los postulantes atravesaron las instancias correspondientes y respondieron preguntas de los senadores.
Bertuzzi fue el único candidato que no consiguió el respaldo del peronismo. El jefe del interbloque Popular, José Mayans, fundamentó la postura de su bancada: "Nos vamos a oponer expresamente por lo que es de público conocimiento de su actuación dentro del Poder judicial y al resto, obviamente, nuestro bloque va a acompañar". El pliego obtuvo 43 votos a favor y 23 en contra, mientras que los otros 66 fueron aprobados por unanimidad.
La Cámara también aprobó cinco tratados internacionales, vinculados con el traslado de personas sentenciadas con Ucrania, una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, la extradición con Chile, la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional y un acuerdo de libre comercio entre la AELC y el Mercosur. Todos obtuvieron 65 votos afirmativos.
Bullrich confirmó que el oficialismo buscará reactivar el debate sobre la Reforma Política en comisión. "Justamente en el día de ayer estuvimos hablando con varios senadores de hacer una convocatoria a la comisión para discutir el proyecto de Reforma Política", señaló luego de que la senadora Edith Terenzi reclamara acelerar distintas iniciativas, entre ellas Ficha Limpia.
"Esta idea que estamos pensando es para la próxima semana, ese es un compromiso", aseguró Bullrich. en declaraciones a la prensa, y añadió: "Nuestro compromiso es esta semana que viene estamos con bastante comisiones, la otra convocar y tratar ese debate". El proyecto contempla, entre otros puntos, Ficha Limpia, la eliminación de las PASO y modificaciones a la ley de partidos políticos.
La iniciativa había tenido hasta ahora un avance limitado: la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Agustín Coto, había realizado un encuentro informativo el 13 de mayo, pero ante la falta de votos para avanzar, las negociaciones quedaron en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantuvo reuniones con gobernadores dialoguistas para acercar posiciones.
Durante la sesión, el peronismo utilizó sus intervenciones para cuestionar distintas políticas del Poder Ejecutivo. Así, el senador pampeano Daniel Bensusá apuntó contra Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el destino de los fondos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), y sostuvo que parte de esos recursos no se utiliza para obras viales.
"Siguen destinando los fondos a la timba", denunció Bensusá, quien aseguró que apenas el 25% se destina al mantenimiento de rutas pese al carácter específico del impuesto. También citó declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier sobre el destino de la recaudación y cuestionó el manejo de esos recursos por parte del Ministerio de Economía.
El senador Carlos Linari, por su parte, cuestionó la presencia de un buque británico en Tierra del Fuego y advirtió: "Se está poniendo en juego la soberanía". Martín Soria volvió a cuestionar al Presidente por sus dichos sobre el endeudamiento de las familias y afirmó que Milei "se les ríe en la cara a las familias que no llegan a fin de mes". También mostró cifras sobre la venta de televisores antes de los últimos Mundiales y concluyó: "El único boom es el del endeudamiento".
La senadora Carolina Moisés centró su intervención en los ataques del Presidente contra periodistas y afirmó que el 24 de agosto Milei reprodujo 335 mensajes contra trabajadores de prensa. "Es una barbaridad: 335 ataques en un solo día, y no son críticas, cuestionamientos o respuestas: son insultos, agravios realmente espantosos", sostuvo. Luego agregó: "Parece que el Presidente cree que sigue en el estudio de Intratables, y no es así, la investidura Presidencial nos pertenece a todos los argentinos".
La jornada también dejó una señal sobre la estrategia del oficialismo después del traspié con la ley de Tierras. El Senado excluyó del temario la denominada ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pese a que ya contaba con dictamen de comisión.
La decisión respondió, según fuentes libertarias, a la intención de "descomprimir el clima" luego de las tensiones generadas por la discusión de la ley de Propiedad Privada, que originalmente incluía modificaciones a las leyes de Tierras y Manejo del Fuego. Aunque esos capítulos fueron retirados antes de la votación en Diputados, el resultado fue interpretado como una derrota para el oficialismo.
Tras ese episodio, la Mesa Política encabezada por Karina Milei resolvió que los proyectos del Gobierno deberán contar con la aprobación de ese espacio antes de llegar al Congreso. El freno en el Senado se sumó así a esa nueva estrategia interna de La Libertad Avanza para evitar nuevos traspiés legislativos.
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