ATE reclama en el Ministerio de Defensa por el salario en las Fuerzas Armadas

El dirigente aseguró que los ingresos actuales resultan insuficientes para afrontar gastos de alimentos, alquileres, servicios y otras obligaciones económicas de las familias del sector.

El sindicato reclama además la reapertura de las negociaciones paritarias y cuestiona las condiciones laborales en el ámbito del Ministerio de Defensa.

La organización sostuvo que el deterioro salarial también afecta el funcionamiento de distintas áreas vinculadas con la defensa y la seguridad.

ATE señaló que el salario del personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se determina por nivel y antigüedad mediante una Unidad Retributiva actualizada en paritarias y afirmó que existen categorías con básicos cercanos a los $402.396.

El sindicato advirtió que la pérdida del poder adquisitivo provocó un aumento del endeudamiento de los trabajadores y un crecimiento de las licencias por depresión, angustia y agotamiento.

Otro de los ejes del reclamo apunta a la situación financiera de la OSFA. El gremio denunció el desfinanciamiento de la obra social y reclamó investigar una deuda que, según sostuvo, supera los $223.000 millones.

Asimismo, ATE alertó sobre la salida de profesionales de hospitales militares y las dificultades para cubrir vacantes en la planta docente civil debido a los niveles salariales.

La protesta también incluirá el rechazo al cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, anunciado por el Gobierno en el marco de un proceso de reestructuración.

El sindicato advirtió que esa decisión pondría en riesgo más de 180 puestos de trabajo civiles y unos 250 efectivos militares, además de afectar la actividad económica de Punta Indio y Verónica.