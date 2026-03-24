Diputados: comienzan las audiencias públicas por la Ley de Glaciares

Embed | Ahora hay una nueva forma en la que podés participar de las audiencias públicas de la Cámara de Diputados de la Nación,



De esta forma, la audiencia cuenta con cuatro mecanismos de participacion: presencial el 25 de marzo, virtual sincronico el 26, virtual asincronico, y… pic.twitter.com/zzBJLiPpsx — Diputados Argentina (@DiputadosAR) March 17, 2026

La oposición habría logrado ganar tiempo luego de que el oficialismo aceptara convocar a una doble fecha de audiencias públicas el 25 y 26 de marzo como paso previo a la firma del dictamen, lo que llevaría a posponer la sesión, como mínimo, hasta principios de abril.

En la primera reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, diputados de distintos espacios de la oposición presionaron para que se convocara a audiencias públicas y se salieron con la suya.

Como el 25 y 26 de marzo caen miércoles y jueves (después de un fin de semana largo), no quedará tiempo para firmar dictamen en lo que quede de esa semana y la ventana recién volvería a abrirse del 6 al 10 de abril, dado que en el medio tocará otro doble feriado (2 y 3 de abril).