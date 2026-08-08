Facundo Moyano reapareció en redes sociales tras el episodio con Candela Arizaga

La modelo, por su parte, declaró ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 y negó que Moyano hubiera ejercido violencia contra ella. Durante su declaración aseguró que atravesó un “brote psicótico” luego de consumir drogas y vinculó el episodio con cambios de ánimo relacionados con situaciones personales, familiares y de amistad.

Facundo Moyano no podrá acercarse a su pareja Candela Arizaga.

Arizaga relató que durante esa jornada había estado con familiares de Moyano, asistido a la cancha de River y regresado posteriormente al departamento para ver una película. Según su declaración, decidió consumir cocaína porque no podía dormir.

Durante su exposición ante la fiscalía, la joven desligó al exdiputado de cualquier responsabilidad por lo ocurrido y afirmó: “El problema nunca fue Facundo, no me hizo nada”. También manifestó su intención de volver a encontrarse con Moyano.

Pese a las declaraciones de Arizaga, la fiscalía resolvió mantener la prohibición de acercamiento que pesa sobre el dirigente. Mientras continúa la investigación, Moyano volvió a mostrarse públicamente a través de las redes sociales, aunque sin realizar comentarios sobre la causa.