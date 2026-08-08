Facundo Moyano reapareció en redes sociales tras el episodio con Candela Arizaga

El exdiputado publicó una imagen sin hacer referencias al expediente judicial, mientras continúa vigente la restricción que le impide acercarse a su pareja.
Facundo Moyano reapareció en redes sociales durante la madrugada de este sábado, después de varios días de bajo perfil tras el episodio protagonizado junto a su pareja, Candela Arizaga. El exdiputado continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad y tiene una restricción judicial que le impide acercarse a la joven.
Moyano no realizó declaraciones sobre la investigación y su primera publicación tras el episodio consistió en una historia de Instagram en la que mostró un rosario sostenido con una mano y agregó únicamente un emoji de dos manos juntas. El dirigente evitó así cualquier referencia explícita a la causa.
Hasta el momento, Pablo Moyano había sido el único integrante de la familia que se había pronunciado públicamente sobre el episodio. Consultado por periodistas durante la marcha de San Cayetano, el dirigente sindical evitó referirse al fondo de la investigación y sostuvo: “Que lo defina la Justicia. Yo no tengo nada que ver”.
El episodio que derivó en la investigación quedó registrado por cámaras de seguridad en la zona de la avenida del Libertador. A partir de lo ocurrido, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento y de contacto entre Moyano y Arizaga mientras avanza el expediente.
La modelo, por su parte, declaró ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 y negó que Moyano hubiera ejercido violencia contra ella. Durante su declaración aseguró que atravesó un “brote psicótico” luego de consumir drogas y vinculó el episodio con cambios de ánimo relacionados con situaciones personales, familiares y de amistad.
Arizaga relató que durante esa jornada había estado con familiares de Moyano, asistido a la cancha de River y regresado posteriormente al departamento para ver una película. Según su declaración, decidió consumir cocaína porque no podía dormir.
Durante su exposición ante la fiscalía, la joven desligó al exdiputado de cualquier responsabilidad por lo ocurrido y afirmó: “El problema nunca fue Facundo, no me hizo nada”. También manifestó su intención de volver a encontrarse con Moyano.
Pese a las declaraciones de Arizaga, la fiscalía resolvió mantener la prohibición de acercamiento que pesa sobre el dirigente. Mientras continúa la investigación, Moyano volvió a mostrarse públicamente a través de las redes sociales, aunque sin realizar comentarios sobre la causa.
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