El debate

Al fundamentar el no acompañamiento a la iniciativa, la diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada le recordó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que su tío Carlos Menem, cuando era presidente en 1992, vetó una modificación de la Carta Orgánica que "era muy parecida a la reforma que trae este Gobierno" libertario.

"En la década de los noventa, el menemismo no quiso que el Banco Central tomara deuda externa con privados porque eso comprometia el rol del Banco Central como defensor de los depósitos", sostuvo la legisladora kirchnerista.

Además, la economista adviritó que en la reforma de la Carta Orgánica impulsada por el Gobierno "se pueden usar las reservas como garantía para endeudar al Banco Central y eso pone en riesgo a los argentinos".

A su turno, Diógenes González (UCR), confirmó su apoyo a la iniciativa al sostener que "es importante tener un Banco Central independiente".

"Nos ajustamos a lo que entendemos que debe ser, que es cuidar el valor de la moneda. Cuidarnos de la inflación es la manera de cuidar a los sectores populares. Hubiéramos preferido que esta Cámara insistiera con lo votado con la mayoría de dos tercios. Este no es el mejor proyecto, pero sí el posible", completó el radical correntino.

Mercedes Llano (La Libertad Avanza) señaló que "un presidente con las convicciones de Javier Milei quizás no necesite de una ley que le impida disponer discrecionalmente de los recursos del Banco Central".

"Pero no podemos confiar en que quienes lo sucedan tengan la misma convicción. Allí reside la grandeza institucional de esta iniciativa: transformar una convicción personal en una obligación institucional permanente”, destacó la mendocina.

Por su parte, Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) expresó su rechazo "tanto al proyecto original como a esta modificación que viene del Senado, que sostiene los fundamentos centrales".

"No se plantea una independencia del Banco Central. La única independencia que quieren garantizar es de las necesidades del pueblo trabajador, de la educación, los jubilados y la salud pública. Buscan blindar al capital financiero", afirmó el diputado.

Finalmente, Romina Del Plá (PO-Frente de Izquierda) coincidió en que con esta reforma "se profundiza la orientación de que el Banco Central esté disponible para el gran capital financiero y no para las necesidades sociales".

Diputados aprobó la modificación del Banco Central.

Detalles del proyecto

Al margen de los cambios en el mecanismo de integración del directorio y de las mayorías necesarias para incorporar o remover a sus miembros, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica busca consolidar como principio rector la idea de "emisión cero".

De esta manera, la iniciativa elimina la multiplicidad de propósitos que estaba presente en la ley 26.739 de 2012, sancionada a instancias del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a un modelo de mandato único: la preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro.

Para el presidente Javier Milei, la emisión monetaria es lesiva a los fines de este objetivo de preservación del valor de la moneda.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

A través del proyecto, quedan prohibidos los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

La idea de Milei es blindar la entidad y ponerla a salvo de eventuales distorsiones en caso de que cambie el signo político del Gobierno.

Según el Gobierno, no alcanza con sanear el balance del Banco Central en la actualidad si una gestión futura puede "volver a prender la maquinita" y generar inflación.