Diputados debatirá mañana la Reforma Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-UE

El avance parlamentario respondió a una estrategia coordinada desde la Mesa Política de la Casa Rosada, que trabajó para conseguir los respaldos en las comisiones correspondientes y garantizar que ambos expedientes llegaran al recinto con las firmas necesarias.

La Reforma Penal Juvenil también obtuvo dictamen y quedó lista para su tratamiento en el recinto, la cual establece la aplicación de penas de reclusión a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales, vigentes o futuras.

El régimen prevé que las penas privativas de libertad puedan cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos, en institutos especializados de detención o en sectores separados dentro de establecimientos penitenciarios.

En cuanto a la posible aprobación por Diputados del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, celebró la firma del dictamen y lo calificó como “otro logro histórico de la política internacional del presidente Milei”.

En otro logro histórico de la política internacional del presidente @JMilei, hoy en @DiputadosAR se dictaminó el tan postergado Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea.



Con 46 firmas sobre 72 presentes, avanzamos… — Martin Menem (@MenemMartin) February 11, 2026

Según detalló el titular del cuerpo, el despacho obtuvo 46 firmas sobre un total de 72 legisladores presentes, número que permitió habilitar el debate en el recinto. El entendimiento birregional será uno de los ejes centrales de la sesión de este jueves.

El acuerdo prevé la eliminación gradual de impuestos y aranceles para el 90% del comercio bilateral entre ambos bloques. La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de exportación de productos como carne, azúcar, arroz, miel, soja, manufacturas y bienes de economías regionales.

Menem sostuvo que la aprobación colocaría a la Argentina en una "posición ventajosa" dentro de la mesa de negociación comercial y permitiría acelerar la implementación de los beneficios previstos en el entendimiento.

“El desafío ahora es ser el primer país en aprobarlo”, afirmó, al señalar que se trata de un paso estratégico para consolidar la apertura económica, la competitividad y el crecimiento del país en el escenario internacional.

El oficialismo buscará este jueves convertir en ley dos iniciativas centrales de su agenda en la Cámara de Diputados, en una sesión que se anticipa clave para el Gobierno.