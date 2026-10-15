Diputados: la oposición busca abrir la sesión para anular el DNU 70/2023 de Milei

Los bloques opositores necesitan 129 legisladores para habilitar el debate, que también incluye proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar.
La oposición buscará reunir este jueves el quórum de 129 diputados para abrir una sesión especial en la Cámara baja y avanzar con el rechazo del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei. La convocatoria todavía no tiene el número asegurado y las negociaciones se concentran en los legisladores que responden a gobernadores provinciales.
Además de discutir la validez del decreto, los bloques opositores pretenden tratar proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento familiar. Mientras tanto, el oficialismo intenta desactivar la sesión y trasladar el debate al 21 de octubre, con una convocatoria alternativa que incluye iniciativas impulsadas por la oposición.
Los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; e Ignacio Torres, de Chubut, pueden resultar determinantes para definir si el recinto reúne el número necesario para comenzar el debate. Sáenz mantiene diferencias con la Casa Rosada por la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas.
En Provincias Unidas, está confirmada la participación de los diputados de la Mesopotamia, pero todavía se buscaba sumar a los tres legisladores salteños, a quienes Alberto Arrua contactó personalmente.
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