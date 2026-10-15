Diputados: la oposición busca abrir la sesión para anular el DNU 70/2023 de Milei

La oposición buscará reunir este jueves el quórum de 129 diputados para abrir una sesión especial en la Cámara baja y avanzar con el rechazo del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei. La convocatoria todavía no tiene el número asegurado y las negociaciones se concentran en los legisladores que responden a gobernadores provinciales.