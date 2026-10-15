Milei afirmó que "no hay un problema con el empleo" y vaticinó su reelección

Milei afirmó que la tasa histórica de desempleo en Argentina ronda el 10 % y señaló que el indicador se ubica actualmente por debajo del 8 %. “Argentina tampoco tiene un problema con el empleo”, planteó, al atribuir los movimientos laborales a la transformación de distintos sectores de la economía.

Por su parte, el mandatario destacó el ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, según sus cálculos en seis meses, y planteó que logró reduir la inflación. "Lo hicimos respetando las ideas de la libertad, respetando los derechos de propiedad, sin expropiar a nadie y eso hoy se traduce en una inflación que viaja al 30% en minoristas y 20% en mayorista. Es decir, estamos logrando domar la inflación", sostuvo.

"En 30 meses estamos reparando los daños de 100 años y eso sí entra en la categoría de un milgaro", subrayó, lo que despertó el aplauso de los presentes.

En otro pasaje del discurso, el Presidente aseguró que el Poder Ejectuvo no solo gestiona y "gana elecciones" sino que se dedica a "pelear por las ideas de la libertad" que "son las que traen el progreso".

Asimismo, Milei califició de "benefactores sociales" a los empresarios, negó problemas en el empleo tras alegar un cambio en "la composición del empleo", y respaldó el proceso "anti desregulatorio" al tiempo que reveló que no regulará la Inteligencia Artificial (IA).

"Los argentinos toman decisiones transitorias, pero una vez puestos frente a la realidad no tengo dudas de que van a elegir el camino del progreso. Las sociedades no se suicidan. Con los resultados que estamos mostrando, tengo la plena confianza de que el año que viene vamos a poder validar en las urnas este modelo", insistió el mandatario.

En la previa de la segunda vuelta en Brasil, prevista para el 25 de octubre, el libertario que respalda al candidato de derecha, Flávio Bolsonaro, pidió "llevar la gloria" del continenten a "todo el mundo".

El riesgo país sube a 640 puntos mientras Milei celebra “su baja"

El riesgo país de la Argentina vuelve a subir este jueves al trepar hasta los 640 puntos básicos, lo que implica un salto cercano al 5% respecto al cierre previo, en una jornada negativa para los mercados.

El indicador del JP Morgan avanza 29 unidades respecto a los 611 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un incremento del 4,7% y acumula una suba del 5,4% en lo que va del décimo mes del año.

El avance se da en paralelo al discurso del presidente Javier Milei en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde resaltó que "sigue cayendo día a día el riesgo país" y remarcó que de acuerdo a la trayectoria de su gestión el año que viene estará debajo de los 100 puntos.

Sin mencionar los vaivenes de las ultimas semanas, reconoció la tensión al expresar que "lo que pasa es que Argentina esta transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y yo creo que los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio".

A pesar del optimismo presidencial, por ahora los mercados no acompañan y los bonos soberanos caen hasta 0,79% encabezados por el Global 2041, GD46 (-0,71%), Global 2035 (-0,62%) y el GD38 (-0,6%).

Por el lado de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, se dan resultados mixtos. Las bajas son encabezadas por YPF (-2,1%), Tenaris (-1,8%) y Edenor (-1,1%). En contrraste, avanzan las cotizaciones de Globant (7,5%) e Irsa (2,2%).