Diputados: la oposición presiona para debatir sobre la mora y las deudas de las familias

El reclamo opositor está centrado en el crecimiento del endeudamiento de los hogares, particularmente por obligaciones acumuladas con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias. Según los legisladores que impulsan las iniciativas, millones de personas atraviesan actualmente situaciones de mora y sobreendeudamiento.

El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano sostuvo que existen proyectos que no implican costo fiscal y reclamó que las comisiones comiencen a analizarlos. “Tenemos que abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”, afirmó.

Pablo Juliano .

Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque, Germán Martínez, recordó que la oposición ya había intentado llevar el tema al recinto en distintas oportunidades durante el año parlamentario. “Solicitamos dos sesiones especiales para tratar la mora y el endeudamiento de las familias. En dos oportunidades pedimos ampliar el endeudamiento. No se pudo. Esta es la quinta vez”, señaló.

Martínez también aseguró que alrededor de 20 millones de personas están endeudadas y seis millones se encuentran en situación de mora. Para el legislador, la magnitud del problema justifica que el Congreso habilite el debate en las comisiones y avance con los distintos proyectos presentados.

El reclamo fue acompañado además por diputados de la izquierda, entre ellos Nicolás del Caño, y por Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca. La incorporación de estos sectores y de bloques provinciales permitió que la oposición alcanzara una cantidad de votos suficiente para proyectar una nueva ofensiva parlamentaria.