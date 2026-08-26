Diputados: La oposición reunió 133 votos y busca debatir el sobre-endeudamiento familiar

La Libertad Avanza bloqueó el tratamiento de los proyectos, pero la oposición sumó apoyos de bloques provinciales y analiza convocar a una sesión especial.
La oposición reunió 133 votos en la Cámara de Diputados para reclamar el tratamiento de los proyectos vinculados con la mora y el sobreendeudamiento de las familias, aunque La Libertad Avanza logró impedir que fueran debatidos sobre tablas. El resultado dejó al oficialismo ante una mayoría opositora que supera los 129 legisladores necesarios para abrir una sesión especial.
Unión por la Patria y Provincias Unidas analizan ahora convocar a una sesión especial para el miércoles 9 de septiembre, con el objetivo de emplazar a las comisiones de Finanzas y Presupuesto para que comiencen a discutir las iniciativas sobre endeudamiento familiar. La estrategia busca mantener el tema en la agenda del Congreso pese al rechazo del oficialismo a habilitar su tratamiento inmediato.
La principal señal política para el Gobierno fue que el respaldo opositor excedió a los bloques habitualmente enfrentados con la Casa Rosada. Argentina Federal, Independencia, Elijo Catamarca y La Neuquinidad aportaron 14 votos al reclamo, mientras que la UCR, el MID y Producción y Trabajo optaron por abstenerse.
El oficialismo reunió 107 votos, de los cuales 94 correspondieron a La Libertad Avanza, 12 al PRO y uno a Por Santa Cruz. La oposición, en cambio, alcanzó 133 adhesiones y quedó en condiciones de intentar forzar una nueva discusión parlamentaria mediante una sesión especial.
El reclamo opositor está centrado en el crecimiento del endeudamiento de los hogares, particularmente por obligaciones acumuladas con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias. Según los legisladores que impulsan las iniciativas, millones de personas atraviesan actualmente situaciones de mora y sobreendeudamiento.
El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano sostuvo que existen proyectos que no implican costo fiscal y reclamó que las comisiones comiencen a analizarlos. “Tenemos que abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”, afirmó.
Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque, Germán Martínez, recordó que la oposición ya había intentado llevar el tema al recinto en distintas oportunidades durante el año parlamentario. “Solicitamos dos sesiones especiales para tratar la mora y el endeudamiento de las familias. En dos oportunidades pedimos ampliar el endeudamiento. No se pudo. Esta es la quinta vez”, señaló.
Martínez también aseguró que alrededor de 20 millones de personas están endeudadas y seis millones se encuentran en situación de mora. Para el legislador, la magnitud del problema justifica que el Congreso habilite el debate en las comisiones y avance con los distintos proyectos presentados.
El reclamo fue acompañado además por diputados de la izquierda, entre ellos Nicolás del Caño, y por Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca. La incorporación de estos sectores y de bloques provinciales permitió que la oposición alcanzara una cantidad de votos suficiente para proyectar una nueva ofensiva parlamentaria.
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