Oría expuso que el Gobierno utiliza un red de "bots" que difunden mensajes oficialistas

Decenas de cuentas publicaron respuestas automatizadas con etiquetas como “Reply1:” y “Reply7:”, lo que dejó al descubierto una estrategia para potenciar contenidos afines al oficialismo en redes sociales.
En su debut como una de las figuras en el Gobierno, el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, quedó en el ojo de la tormenta por un desliz que evidenció el uso de "bots" que amplificaban los mensajes libertarios, principalente en la red social X. Decenas de perfiles respondieron a publicaciones con textos favorables al Ejecutivo y críticas al kirchnerismo, pero dejaron visibles etiquetas técnicas como “Reply1:”, “Reply3:” o “Reply7:”.
Oría, através de su cuenta personal, respondió a una publicación del comunicador libertario Alejandro Rozitchner y su mensaje alcanzó una difusión muy superior a la del posteo original, acompañado por numerosas respuestas que evidenciaron patrones de automatización.
“Son pobristas!!! Piden literalmente estar peor!!!”, escribió Oría en respuesta a Rozitchner, quien había cuestionado al kirchnerismo. El mensaje del funcionario llegó a superar las 300.000 visualizaciones, pero el volumen y las características de las respuestas que recibió llamaron rápidamente la atención y dejaron al descubierto la intervención de cuentas automatizadas.
Obviamente las respuestas y los memes sobre lo ocurrido ante este traspié comunicacional no tradaron en llegar y el propio tweet de Oría fue inundado de mensajes de usuarios dejando cualquier tipo de mensaje pornien "Reply" y un numero con algún mensaje cómico u irónico.
"Los bots" son cuentas automatizadas que pueden utilizarse para multiplicar interacciones y darle mayor alcance a determinados contenidos, en este caso, el error habría ocurrido al momento de ejecutar respuestas previamente cargadas en un sistema, ya que las instrucciones destinadas al programa quedaron publicadas junto con los mensajes.
Las respuestas detectadas provenían de cuentas con perfiles y ubicaciones ajenas a la Argentina, muchas de ellas dedicadas habitualmente a contenidos vinculados con criptomonedas o publicidad. Sin embargo, al intervenir en la publicación de Oría, comenzaron a repetir consignas favorables al Gobierno y críticas al kirchnerismo.
Otra forma de generar amplificación sobre un posteo es mediante el pago a cuentas con grán caudal de seguidores y enviarles el mensaje que deben publicar en un momento específico.
El episodio se produjo en un momento particularmente sensible para Oría. El cineasta ganó protagonismo dentro de la comunicación digital del oficialismo en paralelo con el repliegue del sector vinculado a Santiago Caputo. En las últimas semanas comenzó a publicar con mayor frecuencia críticas contra periodistas, economistas y dirigentes opositores, varias de ellas replicadas por el propio Presidente.
Ese crecimiento llevó a que fuera señalado como uno de los nuevos referentes de la estrategia oficialista en redes. Incluso el vocero presidencial, Adrián Ravier, había dado a entender inicialmente que Oría asumiría nuevas tareas en la comunicación del Gobierno, aunque posteriormente se retractó y aclaró que “no hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas”.
Desde el Gobierno, pese a esa aclaración, sostienen que Oría maneja un “esquema digital de cuentas” compuesto por unas 70, desde las que se difunden contenidos vinculados con la gestión y la denominada “batalla cultural”. El funcionario quedó así bajo la lupa justamente cuando comenzaba a ocupar un lugar más visible en la comunicación política oficial.
El error de programación terminó dejando a la vista parte de ese mecanismo y convirtió una acción destinada a reforzar la presencia de Oría en redes en una evidencia de la utilización de contenido automatizado. La publicación de las etiquetas técnicas permitió identificar que varias respuestas no habían sido redactadas de manera espontánea por los usuarios que aparecían detrás de los perfiles.
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