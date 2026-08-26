Oría expuso que el Gobierno utiliza un red de "bots" que difunden mensajes oficialistas

Reply: Que bobos que son

Reply 2: Que desastre que es este Oría

Reply 3: ¿Cuándo juega Boca?

Reply 4: Está re caro viajar en bondi

Reply 5: A los de Mar del Plata los re cagaron con eso de los medidores nuevos

Reply 6: ¿Ya son 6?

Reply 7: Juro Baggio https://t.co/kkNQCju7kF — Hernán (@discoflap) August 26, 2026

¿Qué es un bot automatizado?

"Los bots" son cuentas automatizadas que pueden utilizarse para multiplicar interacciones y darle mayor alcance a determinados contenidos, en este caso, el error habría ocurrido al momento de ejecutar respuestas previamente cargadas en un sistema, ya que las instrucciones destinadas al programa quedaron publicadas junto con los mensajes.

Las respuestas detectadas provenían de cuentas con perfiles y ubicaciones ajenas a la Argentina, muchas de ellas dedicadas habitualmente a contenidos vinculados con criptomonedas o publicidad. Sin embargo, al intervenir en la publicación de Oría, comenzaron a repetir consignas favorables al Gobierno y críticas al kirchnerismo.

Otra forma de generar amplificación sobre un posteo es mediante el pago a cuentas con grán caudal de seguidores y enviarles el mensaje que deben publicar en un momento específico.

El episodio se produjo en un momento particularmente sensible para Oría. El cineasta ganó protagonismo dentro de la comunicación digital del oficialismo en paralelo con el repliegue del sector vinculado a Santiago Caputo. En las últimas semanas comenzó a publicar con mayor frecuencia críticas contra periodistas, economistas y dirigentes opositores, varias de ellas replicadas por el propio Presidente.

Ese crecimiento llevó a que fuera señalado como uno de los nuevos referentes de la estrategia oficialista en redes. Incluso el vocero presidencial, Adrián Ravier, había dado a entender inicialmente que Oría asumiría nuevas tareas en la comunicación del Gobierno, aunque posteriormente se retractó y aclaró que “no hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas”.

Adrián Ravier confirmó que el cineasta Santiago Oria pasó a tener responsabilidad de la comunicación digital, y aclaró que "no le quita importancia a Santiago Caputo": "Para el Presidente, es una persona fundamental". https://t.co/Lh5HEcvk10 pic.twitter.com/vG9iRsuHTl — MDZ Online (@mdzol) August 25, 2026

Desde el Gobierno, pese a esa aclaración, sostienen que Oría maneja un “esquema digital de cuentas” compuesto por unas 70, desde las que se difunden contenidos vinculados con la gestión y la denominada “batalla cultural”. El funcionario quedó así bajo la lupa justamente cuando comenzaba a ocupar un lugar más visible en la comunicación política oficial.

El error de programación terminó dejando a la vista parte de ese mecanismo y convirtió una acción destinada a reforzar la presencia de Oría en redes en una evidencia de la utilización de contenido automatizado. La publicación de las etiquetas técnicas permitió identificar que varias respuestas no habían sido redactadas de manera espontánea por los usuarios que aparecían detrás de los perfiles.