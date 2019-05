Entre las críticas que recibió la diputada de la Coalición Cívica, hubo un audio que logró incomodarla. La representante del Frente Renovador, Cecilia Moreau, expresó: “La diputada Carrió no vino hoy a homenajear a Alfonsín sinceramente, sino a remendar la terrible metida de pata que se mandó ayer en la provincia de Córdoba. Y no porque se arrepienta de lo que dijo sino porque Córdoba está en un proceso electoral y sabe el sentimiento que tiene el pueblo cordobés hacia De La Sota”.

Y luego agregó: “Pero quiero recordarle lo que Alfonsín pensaba sobre Carrió, porque la mejor forma de homenajearlo es que su pensamiento se convierta en forma de vida”.

En ese momento, acercó los auriculares al micrófono y se escuchó un discurso realizado por el expresidente: “De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita. La primera gestión que hizo el Comité Nacional fue con el ARI y el ARI contestó que no dialogaba con la UCR. Así nos trataron: antidemocráticamente. Dijo siempre que éramos la vieja política, y la vieja política es la hipocresía. Porque a la Dra. Carrió le va a ganar muy fácil porque le falta estabilidad emocional, entre otras cosas”.

Frente a esto, el presidente de la cámara baja le otorgó la palabra a Carrió, quien se defendió: “Yo no estaba hablando mal de De La Sota, porque incluso lo conocía. De lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba, y ahí todos se callan y nadie habla”.

Luego, expresó: “Tengo inestabilidad emocional desde que tengo dos años. Cuando me fui de mi casa mi padre dijo ‘esta chica es ingobernable’. Porque cuando una no obedece a los hombres está loca.”

Al finalizar su discurso, Carrió sostuvo que "este homenaje lo hice en nombre de mi padre y no en nombre mío y es una gracia de Dios que ustedes me acusen. ¿Saben por qué? Porque que ustedes me acusen es mayor gracia que puedo tener. Su acusación me hace llevar unos puntos para el cielo”.