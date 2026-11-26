El senador kirchnerista cuestionó la suspensión de las PASO en 2027 y apuntó contra las tensiones entre el Presidente y la jefa del bloque libertario. Ironías sobre las internas partidarias, el futuro electoral y hasta el teatro en avenida Corrientes.
La sesión en el Senado dedicada a debatir la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027 ofreció este jueves una pausa distendida y cargada de humor en medio de la discusión legislativa. El episodio fue protagonizado por el kirchnerista José Mayans y la oficialista Patricia Bullrich, quienes cruzaron ironías sobre las internas partidarias, el futuro electoral y hasta el teatro comercial porteño, despertando las risas en el recinto.
El intercambio comenzó durante el cierre de las exposiciones del bloque peronista. Desde su banca, Mayans cuestionó con dureza la iniciativa electoral impulsada por el Poder Ejecutivo y apuntó directamente contra las supuestas tensiones internas entre el presidente Javier Milei y la jefa de la bancada libertaria. Según la interpretación del legislador opositor, la eliminación de las primarias responde a una estrategia del entorno presidencial para evitar competencias internas que puedan opacar al mandatario.
“Milei se dio cuenta de que no tenía el liderazgo político que pensaba que iba a tener. Entonces, su hermana, con los Menem, decidió, en primer lugar, eliminar cualquier candidatura interna. ¿Patricia mide bien? Afuera”, disparó Mayans, provocando diversas reacciones entre los presentes. Lejos de detenerse allí, redobló la apuesta con otra chicana: “O morimos todos juntos con Milei a la cabeza, o no hay nada. Fuera Patricia de la candidatura. Ese es el espíritu de las PASO”.
Las cámaras de la transmisión oficial captaron el instante exacto en que Bullrich, quien escuchaba con atención el discurso desde su escaño, no pudo contener la risa ante la ocurrencia de su par opositor. Antes de concluir su intervención, Mayans también deslizó que otro de los motivos del oficialismo para suspender las primarias era generar dificultades en la organización del justicialismo. “Hacerles quilombo a los peronistas para que resuelvan su interna”, afirmó, aunque rápidamente llevó tranquilidad a su espacio asegurando que lograrán ordenar sus propias candidaturas sin inconvenientes.
A su turno, la dirigente libertaria recogió el guante y decidió responder en el mismo código irónico, trasladando la discusión parlamentaria al terreno del espectáculo. La exministra de Seguridad le sugirió al legislador formoseño que, una vez que decida retirarse de la función pública, tiene un futuro prometedor en el circuito teatral de Buenos Aires. “Aunque ya hace muchos años que está, tiene asegurado acá en la calle Corrientes un stand up”, comentó Bullrich, devolviendo la gentileza con humor.
Para cerrar su réplica, la senadora oficialista profundizó la broma haciendo alusión tanto a la remuneración de un alto directivo de la petrolera estatal YPF como a la de uno de los actores más populares del país. “Seguro que vas a ir a la calle Corrientes a hacer un stand up y vas a tener un éxito genial, así que trabajo asegurado. No creo que ganes como el DP de YPF, pero te va a ir bien. Va a ganar como Francella, va a ganar bien”, remató, sellando un cruce atípico que descomprimió el clima político de la jornada.
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