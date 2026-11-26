La respuesta de Patricia Bullrich a Mayans

A su turno, la dirigente libertaria recogió el guante y decidió responder en el mismo código irónico, trasladando la discusión parlamentaria al terreno del espectáculo. La exministra de Seguridad le sugirió al legislador formoseño que, una vez que decida retirarse de la función pública, tiene un futuro prometedor en el circuito teatral de Buenos Aires. “Aunque ya hace muchos años que está, tiene asegurado acá en la calle Corrientes un stand up”, comentó Bullrich, devolviendo la gentileza con humor.

Para cerrar su réplica, la senadora oficialista profundizó la broma haciendo alusión tanto a la remuneración de un alto directivo de la petrolera estatal YPF como a la de uno de los actores más populares del país. “Seguro que vas a ir a la calle Corrientes a hacer un stand up y vas a tener un éxito genial, así que trabajo asegurado. No creo que ganes como el DP de YPF, pero te va a ir bien. Va a ganar como Francella, va a ganar bien”, remató, sellando un cruce atípico que descomprimió el clima político de la jornada.