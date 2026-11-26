La denuncia contra Beligoy fue presentada el 16 de noviembre por el legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso. Entre los bienes señalados figuran un departamento en Villa Devoto adquirido este año por US$490.000 y una casa en el barrio privado Saint Thomas Sur, en Canning, comprada en 2023 y valuada en US$700.000. También se mencionan una Toyota SW4 modelo 2023, valuada en unos US$50.000, y una Jeep Compass modelo 2025, registrada a nombre de su esposa y estimada en US$35.000.

La presentación también incluyó dos departamentos en La Plata adquiridos en 2024 que, según la denuncia, no habrían sido entregados debido a una presunta estafa. La acusación fue ampliada esta semana, luego de que trascendiera la existencia de la propiedad en Saint Thomas Sur. Beligoy fue árbitro entre 2004 y 2018, cuando Tapia lo designó al frente del arbitraje argentino. Además, preside la Asociación Argentina de Árbitros.

La unificación se resolvió una semana después de que la Corte Suprema de Justicia determinara por unanimidad que la causa por la mansión de Pilar debía regresar a los tribunales federales de Comodoro Py, tras una disputa sobre la competencia. Rafecas había sido el primer juez en intervenir en ese expediente y ordenó el allanamiento del inmueble.

La propiedad investigada tiene una extensión de 105.000 metros cuadrados y fue valuada en US$17 millones. Está registrada a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, un monotributista y una jubilada cuya capacidad económica para afrontar una operación de ese valor está bajo sospecha. Durante los procedimientos se encontraron elementos que vincularían el inmueble con Toviggino, entre ellos un cuadro con su imagen, una distinción de Barracas Central con su nombre y un bolso de la AFA.

En el predio también fueron hallados 54 vehículos de lujo y de colección, algunos de los cuales eran utilizados por familiares del tesorero de la AFA. La investigación detectó además que los gastos de TelePASE de esos automóviles se abonaban con una tarjeta corporativa de la entidad utilizada por Pantano. Estos elementos forman parte de las medidas de prueba que ahora se analizarán junto con las operaciones atribuidas a Beligoy.