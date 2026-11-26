-El Senado tendrá la exclusividad de avalar el nombramiento de los directores, que lo deberá hacer con mayoría absoluta.

-La remoción se hará a pedido del Gobierno por determinadas causales y el Senado lo deberá avalar con la mayoría absoluta de 37 senadores.

-El BCRA solo se concentrará en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro.

-Se eliminan funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas

-Se habilita al Banco Central a utilizar sus activos y reservas (como oro, dinero líquido y títulos) como garantía colateral en operaciones propias, tales como la toma de financiamiento internacional o acuerdos de tipo REPO.

Se aprobó la reforma de la carta orgánica del BCRA: la reacción de Javier Milei

Desde sus redes sociales, el presidente Javier Milei celebró este jueves que la Cámara de Diputados haya convertido en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. "MOMENTO HISTÓRICO Y un día cambia la historia para volver a ser grandes nuevamente. VLLC!", destacó en su cuenta de X.

MOMENTO HISTÓRICO

Y un día cambia la historia para volver a ser grandes nuevamente.

VLLC! https://t.co/0rOfOHWTlv pic.twitter.com/0UNaXq1vBY — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2026

El Presidente había presentado la iniciativa el 30 de julio pasado por cadena nacional. "Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas, el déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito, a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad", explicó en aquel momento.

Y agregó: "Así, entre todas ellas, pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente. Porque como siempre decimos, nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo".