La iniciativa, que ya había avanzado en el Senado con una modificación, recibió 141 a favor y 99 abstenciones en el recinto de la Cámara baja. Cuáles son los principales cambios que establece para la autoridad monetaria.
La Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trata de una normativa que introduce cambios en las funciones de la autoridad monetaria, los vínculos financieros con el Tesoro y las reglas para nombrar y apartar a sus autoridades.
La iniciativa fue aprobada con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones de legisladores de la oposición, que se inclinaron por esa opción y no por el rechazo para no dar lugar a la posibilidad de que el oficialismo pudiera insistir con la redacción original que había obtenido media sanción el 26 de agosto pasado.
Un mes después de aquel debate en el recinto de la Cámara baja, el Senado había aprobado la ley 46 votos a favor y 22 en contra. Sin embargo, introdujo una modificación en el artículo 3, referido a la designación y remoción de las autoridades del BCRA.
-El Gobierno designará a los directores del Banco Central que tendrán un mandato de seis años, con posibilidad de una reelección.
-El Senado tendrá la exclusividad de avalar el nombramiento de los directores, que lo deberá hacer con mayoría absoluta.
-La remoción se hará a pedido del Gobierno por determinadas causales y el Senado lo deberá avalar con la mayoría absoluta de 37 senadores.
-El BCRA solo se concentrará en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro.
-Se eliminan funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas
-Se habilita al Banco Central a utilizar sus activos y reservas (como oro, dinero líquido y títulos) como garantía colateral en operaciones propias, tales como la toma de financiamiento internacional o acuerdos de tipo REPO.
Desde sus redes sociales, el presidente Javier Milei celebró este jueves que la Cámara de Diputados haya convertido en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. "MOMENTO HISTÓRICO Y un día cambia la historia para volver a ser grandes nuevamente. VLLC!", destacó en su cuenta de X.
El Presidente había presentado la iniciativa el 30 de julio pasado por cadena nacional. "Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas, el déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito, a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad", explicó en aquel momento.
Y agregó: "Así, entre todas ellas, pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente. Porque como siempre decimos, nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo".
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