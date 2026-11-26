Por su parte, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, brindó una conferencia de prensa el mes pasado, en la que confirmó que parte del oro fue enviado a Londres, pero que el destino de la operación era el BIS, con sede en Basilea.

"El Banco Central no tiene nada en Inglaterra y no hay ninguna cuenta en el Banco de Inglaterra", sostuvo en esa oportunidad. "Nosotros creemos que no es muy bueno politizar el funcionamiento de instituciones con una función técnica como el Banco Central", agregó.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

La Auditoría recordó que el Banco Central negó haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior. De todos modos, según el informe, los registros contables del propio organismo y los extractos del BIS permitieron identificar tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy.

También sostuvo que no recibió los documentos necesarios para conocer las condiciones de esas operaciones, las autorizaciones, las contrapartes involucradas ni los rendimientos obtenidos.

La Auditoría también advirtió que no se acreditó una evaluación integral de los riesgos contractuales, jurídicos, operativos y patrimoniales, al tiempo que advirtió que el traslado se habría realizado sin un instructivo formalmente aprobado y sin que se acreditara la custodia de la póliza de seguro. También cuestionó que el Banco Central no entregara los contratos ni los antecedentes técnicos de las operaciones financieras realizadas con el BIS y Deutsche Bank.

El informe retomó los resultados de una auditoría anterior sobre los estados contables de 2025. Allí se habían identificado operaciones de cobertura financiera con oro que, según la AGN, generaron pérdidas por US$ 1.023 millones, liquidables en divisas. En paralelo, durante el mismo período las reservas en oro registraron una revalorización neta positiva de US$ 2.505 millones por el aumento del precio internacional del metal.