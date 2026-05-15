El contratista de Adorni aportó más pruebas sobre el pago de US$ 245.000

“Teníamos conversaciones siempre, dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería”, explicó Tabar, según fuentes judiciales.

El contratista destacó que el presupuesto inicial fue ampliándose a medida que se incorporaban nuevas tareas y modificaciones sobre el proyecto original, un proceso que calificó como habitual en el rubro de la construcción.

“Yo le pasé un presupuesto, él lo aceptó, empezamos a trabajar y se empezaron a pedir nuevas cosas que terminaron desembocando en el total de la obra”, señaló.

El empresario Tabar entregó facturas, remitos y capturas de pantalla de conversaciones, todos elementos vinculados a las tareas de refacción ejecutadas en una vivienda ubicada en el country Indio Qua Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Además, ratificó el monto total de la obra -estimado en USD 245.000- y aseguró que los pagos se realizaron en dólares y en efectivo.