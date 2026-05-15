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El contratista de Adorni aportó más pruebas sobre el pago de US$ 245.000

El contratista Matías Tabar dio más detalles de las refacciones que habría realizado en la casa del country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

El contratista Matías Tabar se presentó este viernes de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Fuente judiciales señalaron que Tabar se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga en la causa para dejar en claro su proceder y así despejar cualquier sospecha de "falso testimonio" de su parte en esta causa que tramita el juez Ariel Lijo.

“Teníamos conversaciones siempre, dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería”, explicó Tabar, según fuentes judiciales.

ADEMÁS: Imputaron al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado

El contratista destacó que el presupuesto inicial fue ampliándose a medida que se incorporaban nuevas tareas y modificaciones sobre el proyecto original, un proceso que calificó como habitual en el rubro de la construcción.

“Yo le pasé un presupuesto, él lo aceptó, empezamos a trabajar y se empezaron a pedir nuevas cosas que terminaron desembocando en el total de la obra”, señaló.

El empresario Tabar entregó facturas, remitos y capturas de pantalla de conversaciones, todos elementos vinculados a las tareas de refacción ejecutadas en una vivienda ubicada en el country Indio Qua Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Además, ratificó el monto total de la obra -estimado en USD 245.000- y aseguró que los pagos se realizaron en dólares y en efectivo.

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