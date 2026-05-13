Imputaron al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado

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Marijuán, en primer lugar, convocó a la diputada Marcela Pagano para que ratifique su denuncia. También resolvió compulsar bases de datos en los boletines oficiales de Nación, Ciudad y Provincia.

Francisco Adorni desembarcó en la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, y luego, en junio de 2025, fue promovido como titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

En las últimas elecciones, realizadas en 2025, consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense e integra el bloque de La Libertad Avanza (LLA).