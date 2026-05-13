Imputaron al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado

Francisco Adorni, actual diputado bonaerense y exfuncionario del Ministerio de Defensa, fue denunciado ante la Justicia por la diputada Marcela Pagano.
El fiscal federal Guillermo Marijuán dispuso este miércoles imputar, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, a Francisco Adorni, actual diputado provincial bonaerense, exfuncionario del Ministerio de Defensa de la Nación y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La imputación se produjo en el marco de una causa abierta a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, que recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, quien le delegó la investigación al fiscal.
En la declaración jurada de 2025, el legislador declaró un patrimonio neto de $80.500.000, según consta en la causa. La denuncia hecha por Pagano se basa en posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni. El fiscal Guillermo Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades y requirió levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario.
Marijuán, en primer lugar, convocó a la diputada Marcela Pagano para que ratifique su denuncia. También resolvió compulsar bases de datos en los boletines oficiales de Nación, Ciudad y Provincia.
Francisco Adorni desembarcó en la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, y luego, en junio de 2025, fue promovido como titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).
En las últimas elecciones, realizadas en 2025, consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense e integra el bloque de La Libertad Avanza (LLA).
comentar