Kicillof: "Milei cuida un solo empleo, el de Adorni"

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Otro tramo del discurso de Axel Kicillof

El acto se realizó en el Polideportivo Municipal en Ensenada, el distrito que gobierna el intendente Mario Secco. Allí, el mandatario provincial aseguró que “Necesitamos una construcción donde cada provincia tenga voz”.

“Hoy ponemos un ladrillo más en nuestra construcción nacional. Hay que salir a recorrer cada provincia, cada barrio, fábrica. Hay que salir a abrazar, acompañar y salir a la cancha a pelear y disputar el futuro de la Argentina”, añadió Kicillof.

Y agregó: “Necesitamos construir una Argentina en la que vuelva a reinar el amor y la igualdad. Que se vuelva a poner en el centro la alegría de nuestro pueblo, con una Argentina libre, justa y soberana». Y cerró: "Viva Perón, Evita, Néstor y Cristina”

El encuentro reunió a referentes nacionales, provinciales y municipales, dirigentes del ámbito político y gremial, autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de los municipios bonaerenses e integrantes de organizaciones sociales y feministas de diversos territorios.

Estuvieron junto al mandatario la vicegobernadora Verónica Magario; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, quien está detrás del armado del nuevo espacio.