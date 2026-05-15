Kicillof: "Milei cuida un solo empleo, el de Adorni"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires lo dijo en el lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades” de su "Movimiento Derecho al Futuro"
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Ensenada el acto de lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades” de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde criticó que el presidente Javier Milei al asegurar que el mandatario “no cuida el empleo, cuida un solo empleo, el de (el jefe de Gabinete, Manuel) Adorni”.
"Quieren instalar la crueldad, el autoritarismo, el sálvense quien pueda, el odio al otro", dijo el gobernador sobre el oficialismo nacional.
Y agregó: "Desde su campaña que viene haciendo un ataque sistemático a las mujeres y las diversidades, contra sus derechos, contra sus conquistas. Hizo una burla permanente del movimiento de mujeres, uno de sus blancos permanentes y favoritos".
El acto se realizó en el Polideportivo Municipal en Ensenada, el distrito que gobierna el intendente Mario Secco. Allí, el mandatario provincial aseguró que “Necesitamos una construcción donde cada provincia tenga voz”.
“Hoy ponemos un ladrillo más en nuestra construcción nacional. Hay que salir a recorrer cada provincia, cada barrio, fábrica. Hay que salir a abrazar, acompañar y salir a la cancha a pelear y disputar el futuro de la Argentina”, añadió Kicillof.
Y agregó: “Necesitamos construir una Argentina en la que vuelva a reinar el amor y la igualdad. Que se vuelva a poner en el centro la alegría de nuestro pueblo, con una Argentina libre, justa y soberana». Y cerró: "Viva Perón, Evita, Néstor y Cristina”
El encuentro reunió a referentes nacionales, provinciales y municipales, dirigentes del ámbito político y gremial, autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de los municipios bonaerenses e integrantes de organizaciones sociales y feministas de diversos territorios.
Estuvieron junto al mandatario la vicegobernadora Verónica Magario; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, quien está detrás del armado del nuevo espacio.