Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la moneda norteamericana cerró a $36,18 para la compra y $38,14 para la venta.

En el Banco Nación, operó a $37,95, mientras el precio más alto fue expuesto en las pizarras del banco ICBC, a $38,35.

El dólar mayorista, por su parte, terminó la rueda a $ 37,15, con una suba de 15 centavos respecto del viernes, pero aun 2% por debajo de la zona de no intervención de la autoridad monetaria según el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con estas limitadas intervenciones -no puede comprar más de US$ 50 millones por jornada-, el BCRA acumuló un total de 490 millones en lo que va de enero. El volumen operado en el segmento de contado se ubicó en US$ 832,8 millones y en futuros del Mercado Abierto Electrónico se hicieron US$ 45 millones.

"Con un buen volumen de negocios, la divisa norteamericana comenzó la última semana de enero con una leve recuperación respecto de la caída en el final de la semana pasada", indicó el consultor cambista Gustavo Quintana. A nivel local, los analistas suponen que el mercado estará atento a las negociaciones de comercio entre Estados Unidos y China, y a la próxima decisión de política de la Reserva Federal (FED).

Además, el Banco Central efectuó en la jornada una subasta de Letras de Liquidez a 7 días de plazo, a una tasa máxima adjudicada de 56,492%.

En el ROFEX de Rosario se operaron U$S 1.271 millones, de los cuales más del 50% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 37,31 y $ 38,55.