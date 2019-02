El dólar cotizó en su valor más alto del 2019

El regreso a la banda de no intervención se produjo luego de que el Banco Central realizara una nueva subasta en la que si bien ofertó US$ 25 millones sólo compró US$ 18 millones.

Así, por primera vez desde que se instauró el actual sistema de subastas y, desde enero cuando comenzó a participar del mercado de cambios, la compra no alcanza a la totalidad de la subasta.

El precio promedio de adquisición se ubicó en $ 38,07, en tanto que el máximo valor de compra fue de $ 38,14.

Además, la entidad monetaria que conduce Guido Sandleris convalidó otro retroceso en la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que retrocedió 38 puntos básicos y llegó al 43,971% promedio y sumó la vegésima novena rueda consecutiva de baja de tasas.

Gustavo Quintana, operador de PR Cambios, dijo que “la divisa norteamericana (en el mercado mayorista) operó con gran volatilidad y cambios bruscos de tendencia y de precio en una rueda que tuvo el mayor monto negociado en lo que va del año”.

"El tipo de cambio exhibió subas y bajas continuas que lo hicieron ingresar y salir en forma alternada de la zona de no intervención oficial. Por primera vez, el Banco Central receptó ofertas por un monto inferior al subastado, un dato que pareció potenciar la corrección alcista de los precios”.