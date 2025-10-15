El domingo 26/19, Provincias Unidas debuta en 16 distritos electorales

Provincias Unidas fue creada por la iniciativa de los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chubut, Ignacio Torres; de Jujuy, Carlos Sadir; de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Corrientes, Gustavo Valdés, con el fin declarado de ser "un grito de unión nacional" desde el interior del país "porque -explicaron- solo el federalismo une, conecta y vincula a las personas en sus territorios".

Los candidatos

El nuevo espacio político se presenta en Ciudad de Buenos Aires Con el sello Ciudadanos Unidos, con las candidaturas de Graciela Ocaña (senadora) y Martín Lousteau (diputado).

Graciela Ocaña y Martín Lousteau M Graciela Ocaña y Martín Lousteau reciben el apoyo de Provincias Unidas

En Córdoba, el candidato a diputado es el ex gobernador Juan Schiaretti, mientras que en Santa Fe la candidata a diputada es la vicegobernadora Gisela Scaglia.

María Inés Zígara compite en Jujuy liderando el Frente Jujuy Crece que ganó las elecciones de medio término locales.

En tanto, en Santa Cruz el primer candidato a diputado a Daniel Álvarez -jefe de gabinete del gobernador Vidal-, quien competirá con el sello Provincias Unidas.

En Chubut, la primera candidata a diputada es Ana Clara Romero, quien busca retener la banca que tiene desde 2021. Romero competirá con el sello Despierta Chubut, una alianza entre el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.

El gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, impulsa como primer diputado a Diógenes González, con el sello Vamos Corrientes que ganó las elecciones provinciales del 31 de agosto.

Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires, Provincias Unidas propone como primer diputado a Florencio Randazzo.

En San Juan, lidera la lista Emilio Baistrocchi. Y en Mendoza, al ex intendente de San Carlos, Jorge Difonso.

En las otras dos provincias cuyanas, la nueva fuerza de los gobernadores impulsa a Sergio Galleguillo en La Rioja y a Andrés Vallone, en San Luis. Por otro lado, en Catamarca, el candidato a diputado es Fernando Navarro.

En tanto, en los distritos que se disputan bancas de senadores y diputados, Provincias Unidas propone en Tierra del Fuego a Pablo Blanco para el Senado (busca retener el escaño que tiene desde 2019) y a Federico Bilotta para Diputados. En Chaco, se postula como senador Eduardo Aguilar y para diputados, Claudia Panzardi.

Por último, en Santiago del Estero se presentan Francisco Cavallotti como senador y Carlos Díaz como diputado, por el sello Hacemos Santiago.