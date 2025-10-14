Política |

Martín Lousteau y Graciela Ocaña reciben el apoyo de los gobernadores de Provincias Unidas

Este miércoles 15, a las 16, en el estadio de Obras Sanitarias, sito en Av. del Libertador 7395, del barrio porteño de Núñez, los mandatarios de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz y Chubut respaldarán a los candidatos de Ciudadanos Unidos.

Los gobernadores nucleados en Provincias Unidas realizarán el miércoles 15 una nueva demostración de unidad y fuerza, con un acto en la Capital Federal en el que tienen previsto apoyar a los candidatos de este nuevo espacio en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

Por ello, participarán del evento Graciela Ocaña y Martín Lousteau, candidatos a senadora y diputado nacional por Ciudadanos Unidos en CABA. También a Florencio Randazzo, primer candidato a diputado nacional por la Provincia. También será de la partida el candidato en Córdoba, Juan Schiaretti.

ADEMÁS: El FMI ya no cree tanto en Milei: empeoró sus previsiones para Argentina

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut) realizarán un conversatorio para exponer por qué es necesario una alternativa federal a la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo.

La convocatoria está prevista para las 16 horas, en el Estadio de Obras Sanitarias, Av. del Libertador 7395 (CABA) y tendrá como oradores a los cabezas de listas de cada distrito y a los mandatarios provinciales.

Gob provincias Unidas y Schiaretti

