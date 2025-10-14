Martín Lousteau y Graciela Ocaña reciben el apoyo de los gobernadores de Provincias Unidas

Por ello, participarán del evento Graciela Ocaña y Martín Lousteau, candidatos a senadora y diputado nacional por Ciudadanos Unidos en CABA. También a Florencio Randazzo, primer candidato a diputado nacional por la Provincia. También será de la partida el candidato en Córdoba, Juan Schiaretti.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut) realizarán un conversatorio para exponer por qué es necesario una alternativa federal a la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo.

La convocatoria está prevista para las 16 horas, en el Estadio de Obras Sanitarias, Av. del Libertador 7395 (CABA) y tendrá como oradores a los cabezas de listas de cada distrito y a los mandatarios provinciales.