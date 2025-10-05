El embajador Peter Lamelas prometió una "inversión sin precedentes" de EE. UU. en la Argentina

El mensaje, difundido por el propio diplomático en sus redes sociales, llega en un contexto clave para el gobierno de Javier Milei, que busca consolidar su programa económico a través del ingreso de capitales externos.

“Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande”, escribió Lamelas, retomando -con una adaptación local- el célebre lema de Donald Trump, Make America Great Again.

Embed US companies and the western world are on the verge of investing an unprecedented amount of capital in the sovereign Republic of Argentina which will Make Argentina Great Again. I will work day and night on making this a reality to benefit both Argentina and the USA and all of… — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) October 5, 2025

Médico y empresario con experiencia en el sector sanitario, Lamelas fue nominado por la administración estadounidense para ocupar la embajada en Buenos Aires, aunque su designación aún debe ser ratificada por el Senado. En su mensaje, aseguró que trabajará “día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de Argentina como de Estados Unidos”. Y cerró con un tono enfático: “¡Dios bendiga a Argentina y Dios bendiga a América!”.

Un encuentro con las grandes firmas de EE. UU.

Las declaraciones del futuro embajador se produjeron tras una reunión con el U.S.-Argentina Business Council (USABC), la cámara que agrupa a las principales empresas estadounidenses con operaciones en el país.

reunion

En un comunicado, el organismo destacó que tuvo “el privilegio de recibir al embajador designado Peter Lamelas” y remarcó que el encuentro permitió a las compañías “compartir perspectivas sobre sus operaciones en Argentina y debatir las prioridades clave de la relación bilateral”.

“El embajador Lamelas desempeñará un papel fundamental en el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales entre nuestros países”, indicó el USABC, que reúne a gigantes de sectores como energía, tecnología, finanzas y alimentos.

La entidad empresarial agradeció al futuro diplomático por “compartir sus prioridades” y expresó su expectativa por “el impacto positivo de su liderazgo en Argentina”.

“Fomentar el comercio recíproco”

Lamelas respondió al comunicado del Consejo Empresarial y destacó la importancia de “comprender las necesidades de las empresas estadounidenses en Argentina”. “Mi principal objetivo -dijo- es fomentar el comercio recíproco entre Estados Unidos y Argentina y promover la inversión. Me entusiasma contribuir a que Estados Unidos y Argentina vuelvan a ser grandes.”