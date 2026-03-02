El emotivo de posteo de la esposa de Nahuel Gallo: "Necesita sanar su cuerpo y su mente"

Gallo volvió al país en horas de la madrugada y se reencontró con su familia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. "Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca", expresó su mujer, María Alexandra Gómez, en su cuenta de X.

"Tengo tantas preguntas guardadas, tantas cosas por decir… pero hoy las palabras se me mezclan con las lágrimas. Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, de tanta incertidumbre, por fin pudimos volver a respirar. La felicidad no me entra en el pecho”, sumó.

2026_03_IMG_0747 Nahuel Gallo regresó al país en un vuelo privado gestionado por la AFA.

En su publicación, María Alexandra Gómez describió cómo vivió el período en que el gendarme permaneció en una cárcel de Venezuela: "Fueron 448 días de una lucha sin horarios, sin descanso, sin tregua. Fueron 445 días de Desaparición Forzada para Nahuel Agustín Gallo. Fueron 14 meses viviendo con el corazón partido… pero nunca vencido. Hoy lo tenemos en casa. Y eso lo cambia todo”, expresó.

“Nahu necesita sanar su cuerpo y de eso ya se está ocupando un equipo médico. Nahu necesita sanar su corazón y su mente… y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible”, enfatizó.

Y concluyó: "Ya habrá tiempo para contar, para agradecer uno por uno, para abrazar a quienes nos sostuvieron cuando parecía imposible. Ahora sólo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo. #QueSeanTodos”.

"Es absurdo que se haya esperado 448 días"

En declaraciones radiales, María Alexandra Gómez se refirió también a las negociaciones de la AFA que derivaron en la repatriación del efectivo. “Es absurdo que se haya esperado 448 días para esto”, manifestó.

La mujer aseguró que “no tiene mucha información” sobre las gestiones que hizo el presidente de la entidad, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, para la vuelta de Gallo a la Argentina y comentó que “lo único que sabe” es que “Nahuel subió a un avión porque hubo algún tipo de mediación”.

“Creo que Dios así lo quiso y creo que fueron instrumentos. Obviamente, estamos agradecidos con todas las gestiones que se han hecho para que Nahuel hoy esté sano y salvo con nosotros. Es un regalo bastante grande”, agregó.

Asimismo, consideró que “sin la detención de (Nicolás) Maduro por parte de (Donald) Trump la liberación de Nahuel no hubiera existido jamás. "Ni su liberación ni la de los presos políticos en Venezuela, lo veíamos lejísimos”, resumió.