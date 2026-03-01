Liberaron a Nahuel Gallo y viaja de regreso a la Argentina

La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Futbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.

Gallo estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas.

El gendarme había sido detenido en un paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa de esa nacionalidad y a su pequeño hijo, quienes se encontraban allí.

Según pudo conocer las gestiones para liberar a Gallo tuvieron como mediador ante el Gobierno de Delcy Rodríguez al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez Ochoa.

La liberación fue confirmada además por la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, quien a través de su cuenta de la red social X manifestó: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina”.

“Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”, señaló la mujer.

La pareja de Gallo, la venezolana María Alexandra Gómez aseguró que estaban “profundamente emocionados” por el regreso del gendarme al país. “Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”, escribió en un posteo en X.

La liberacion de Gallo fue anunciada en forma sorpresiva por la AFA, que publicó una fotografía en la que se ve a Gallo al lado de un avión junto al prosecretario de la entidad, Luciano Nakis, y el secretario de protocolo, Fernando Isla Casares.

La detención de Nahuel Gallo

La excarcelación se produjo más de 400 días después de la detención del gendarme catamarqueño tras ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia. Había ingresado al país para visitar a su pareja y a su pequeño hijo, Victor.

Pocos días después, el entonces presidente Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en una acción militar estadounidense, lo acusó de planear el asesinato de la actual mandataria Delcy Rodríguez, por entonces su vice.

A partir de ahí comenzó una odisea de más de 14 meses en que Gallo permaneció incomunicado y en calidad de “desaparición forzada”. Recién tras la captura de Maduro y el tutelaje de Donald Trump sobre el nuevo gobierno chavista, se relajó su situación. Sin embargo, el gendarme inició una huelga de hambre para presionar por su liberación.

Tras la aprobación de una amnistía a fines de febrero, Gallo pudo finalmente hablar con su pareja en una llamada telefónica de 10 minutos hasta que este domingo fue anunciada su liberación.