La hoja de ruta del Gobierno en el Congreso: reforma electoral, Zonas Frías y Banco Central

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es uno de los encargados de negociar la reforma electoral con los gobernadores.

Los puntos centrales de la reforma electoral

-Eliminación de las PASO: El Gobierno ratifica su intención de suprimir las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, argumentando un ahorro de recursos fiscales y una simplificación del calendario electoral.

-Financiamiento político: Modificaciones en el esquema de aportes y gastos de los partidos durante el desarrollo de las campañas.

-El debate por las colectoras: Ante la resistencia de varios gobernadores a eliminar las primarias de cuajo, el oficialismo trabaja a contrarreloj en una propuesta alternativa. Se analiza introducir cambios a la ley de Boleta Única de Papel para permitir un sistema de listas colectoras en las elecciones nacionales. De este modo, cada fuerza provincial podría presentar distintos candidatos al Congreso de la Nación colgados de un único candidato presidencial.

Más allá de que la reforma política concentra el pulso de las negociaciones partidarias, la Casa Rosada mantiene la presión sobre el Senado con otros proyectos clave. Entre ellos, sobresale la media sanción de la reforma al Régimen de Zona Fría, que busca acotar los subsidios al gas residencial sólo a la Patagonia, la Puna y Malargüe, eliminando el beneficio automático en 55 ciudades bonaerenses (como Mar del Plata y Bahía Blanca), Córdoba y Santa Fe.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otro de los objetivos del Ejecutivo en el Congreso.

Asimismo, se espera el ingreso de dos leyes económicas de fuste: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir por ley el financiamiento al Tesoro, y una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el ministro Luis Caputo para volcar al circuito pyme e inmobiliario parte de los US$170.000 millones que los argentinos guardan fuera del sistema bancario.

El Senado sesionará el próximo jueves 16 de julio, antes del inicio del receso invernal. Tras las vacaciones, las autoridades de la Cámara Alta ya fijaron la vuelta al recinto para el 6 de agosto, fecha en la que se reactivarán formalmente las comisiones para debatir el nuevo diseño electoral del país.