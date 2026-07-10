El Gobierno reducirá la pensión que percibe Cristina Fernández de Kirchner

Además, se le descontará una suma mensual de $3.136.630,81 hasta alcanzar un total de $660.052.338,87, monto que se considera que fue percibido indebidamente durante años.

Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia.

Hasta noviembre de 2024, Cristina recibió dos asignaciones bajo la Ley 24.018, que regula los beneficios de expresidentes y exvicepresidentes.

Una de estas asignaciones correspondía a su jubilación como ex presidenta, y la otra era una pensión por la muerte de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner.

Ambos ingresos fueron suspendidos luego de que ella fuera condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la Causa Vialidad.

En cuanto a los argumentos del Gobierno y la prolongada disputa en la Corte Suprema, la ANSES informó que cumplirá con la medida cautelar que dispone el restablecimiento del beneficio, pero ratificó que sigue en curso el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema para intentar dar vuelta esa decisión.

El organismo sostiene que Cristina no debería recibir un régimen previsional privilegiado dada su condena firme por delitos contra la administración pública.

En ese sentido, el Ministerio de Capital Humano mantiene vigente su apelación ante la Corte Suprema para anular la medida cautelar.

El Gobierno asegura que intentará todos los caminos judiciales para evitar que la expresidenta reciba una asignación excepcional, considerando que la Ley 24.018 reconoce este régimen como un reconocimiento al "honor, mérito y buen desempeño en el cargo", condiciones que consideran incompatibles con su condena firme por corrupción.