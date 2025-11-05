Política |

El Gobierno confirmó las sesiones extraordinarias del Congreso: del 10 al 31 de diciembre

El Ejecutivo buscará tratar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria. El oficialismo sumará más legisladores en ambas cámaras.

El Gobierno confirmó este miércoles que las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional tendrán lugar desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, período en que se tratarán el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, entre otras iniciativas.

La oficialización por parte del Ejecutivo se realizará a través del Boletín oficial, donde también se incluirá el temario, más cerca de la fecha.

ADEMÁS: Presupuesto 2026: LLA logró dictamen con voto doble de Benegas Lynch

En la Cámara de Diputados, el oficialismo había conseguido este martes el dictamen sobre el proyecto de Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y buscará demorar la aprobación de esa iniciativa hasta diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y La Libertad Avanza (LLA) pasará a tener junto a bloques aliados la primera minoría del cuerpo parlamentario.

Congreso
El panorama en el Congreso cambia tras el triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

El panorama en el Congreso cambia tras el triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

El dictamen de la Libertad Avanza (LLA) reunió 20 firmas, mientras que el dictamen de Unión por la Patria (UcxP) consiguió la misma cantidad, pero al haber habido un empate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, hizo uso de su voto doble para desempatar a favor del oficialismo.

La decisión de dilatar los tiempos le permite al Gobierno avanzar en las negociaciones con los gobernadores para incluir algunos cambios en la propuesta oficial y garantizar así los votos para aprobar el Presupuesto antes de fines de diciembre.

ADEMÁS: Karina Milei recibió a los diputados electos de LLA y les pidió "compromiso"

La conformación del nuevo Congreso

Desde diciembre, LLA tendrá entre propios y aliados 115 diputados y podrá sumar el respaldo de siete legisladores de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro, con lo cual solo necesitará del aval de tres legisladores más.

El dictamen de mayoría mantiene sin cambios el proyecto de Presupuesto oficial que proyecta un aumento de la economía del 5%; una inflación del 10%; un dólar de 1,423 pesos a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones. que se toman fuera de los organismos de gestión que establece la Constitución”.

