El Gobierno denunció que hay otro argentino detenido en Venezuela

A través de un posteo en la red social X, Bullrich sostuvo que “los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados” y afirmó que, “como en toda dictadura, la información real se oculta”. En ese marco, dijo que “se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”.

“Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”, afirmó la senadora.

Bullrich explicó que tomó conocimiento del caso de Roberto Baldo a partir de un posteo de la activista venezolana-argentina Elisa Trotta, fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, quien difundió una imagen del matrimonio detenido.

En su publicación, Trotta detalló que Roberto Baldo es argentino-venezolano y que su esposa, Montserrat Espinosa de Baldo, es española-venezolana. Según indicó, ambos se encuentran detenidos desde finales de 2024 y continúan privados de su libertad en calabozos del régimen chavista.

“Hoy alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por todos los presos políticos que deben ser liberados, sin excepción y sin condiciones”, concluyó la activista en su mensaje.