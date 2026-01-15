El Gobierno denunció que hay otro argentino detenido en Venezuela

Es Roberto Baldo, preso desde fines de 2024 junto a su mujer, que es española-venezolana. Se suma a los casos de Nahuel Gallo y Germán Giuliani. "No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos", dijo la senadora Patricia Bullrich.
La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, denunció este jueves que hay otro argentino detenido por el gobierno de Venezuela. Se trata de Roberto Baldo, quien permanece preso junto a su mujer desde fines de 2024 y se suma a los casos del gendarme Nahuel Gallo y de Germán Giuliani.
A través de un posteo en la red social X, Bullrich sostuvo que “los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados” y afirmó que, “como en toda dictadura, la información real se oculta”. En ese marco, dijo que “se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”.
“Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”, afirmó la senadora.
Bullrich explicó que tomó conocimiento del caso de Roberto Baldo a partir de un posteo de la activista venezolana-argentina Elisa Trotta, fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, quien difundió una imagen del matrimonio detenido.
En su publicación, Trotta detalló que Roberto Baldo es argentino-venezolano y que su esposa, Montserrat Espinosa de Baldo, es española-venezolana. Según indicó, ambos se encuentran detenidos desde finales de 2024 y continúan privados de su libertad en calabozos del régimen chavista.
“Hoy alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por todos los presos políticos que deben ser liberados, sin excepción y sin condiciones”, concluyó la activista en su mensaje.
