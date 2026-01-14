Venezuela: confirman la liberación de 18 periodistas detenidos

Entre los liberados figuran Roland Carreño, Nicmer Evans, Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno, Carlos Marcano, Víctor Ugas, Leandro Palmar y el asistente de cámara Belises Cubillán. La noticia fue dada a conocer por familiares y organizaciones de derechos humanos.

En el caso de del periodista Roland Carreño, permaneció detenido desde el 2 de agosto de 2024. También fue excarcelado Carlos Julio Rojas, que estuvo preso desde el 15 de abril de 2024s Entre los liberados se encuentra también el periodista Julio Balza, detenido un año y cinco días, según confirmó su padre, el también periodista Julio Balza.

Además, el SNTP reportó la liberación de la periodista Nakary Ramos Mena, de su esposo, y del asistente de cámara Gianni González, quienes estuvieron presos desde el 8 de abril de 2025. Finalmente, Gabriel González, integrante del equipo de prensa de Vente Venezuela, fue excarcelado tras permanecer privado de su libertad desde el 27 de junio de 2024.

Llegan a 400 las excarcelaciones en Venezuela y las ONG denuncian "dilaciones"

El presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno interino venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró en las últimas horas que van más de 400 excarcelaciones de presos políticos, mientras las ONG negaron que se esté produciendo un "número importante" de liberaciones, al señalar que el proceso está marcado por "dilaciones".

En una sesión del Parlamento, transmitida por el canal de Youtube ANTV, Rodríguez afirmó que "a la fecha van más de 400 personas excarceladas" contando desde unas primeras 160 liberaciones que ocurrieron el 23 de diciembre del 2024. Posteriormente, fuentes legislativas señalaron que se refería a diciembre de 2025.

Horas después, en un mensaje en Telegram, el funcionario reiteró que son "400 personas excarceladas" e insistió en que las primeras liberaciones tuvieron lugar a finales de 2024, "como un gesto -dijo- unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".

Según las cifras proporcionadas por Rodríguez y el Gobierno de Venezuela, se han liberado 160 personas en diciembre de 2024; 99 en Navidad de 2025; 88 en Año Nuevo también de 2025 y 116 anunciadas el lunes pasado.