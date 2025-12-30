Ordenan levantar el secreto fiscal y bursátil del "Chiqui" Tapia

La medida también alcanza a su mano derecha, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a los demás integrantes de la comisión directiva del organismo rector del fútbol argentino.

Además, el juez habilitó la feria judicial para que se investiguen los hechos que según el ARCA es por apropiación indebida de aportes de la seguridad social por 19 mil millones de pesos.

El magistrado también solicitó información a bancos de Estados Unidos mediante os mecanismos de cooperación internacional (RRAG/GAFILAT y Grupo Egmont), incluyendo estados de cuenta, legajos KYC, firmantes autorizados y transferencias cursadas.

El levantamiento del secreto fiscal y bursátil permitirá a la Justicia acceder a información sensible sobre declaraciones impositivas, movimientos bancarios, inversiones y operaciones financieras de los dirigentes involucrados. El objetivo es reconstruir el flujo de fondos y determinar si existieron maniobras de apropiación indebida o incumplimientos en el pago de obligaciones previsionales.

La causa se tramita en el fuero penal económico y se suma a otras investigaciones que, en distintos juzgados, analizan la administración de recursos vinculados al fútbol argentino. En este expediente en particular, el foco está puesto en el manejo de aportes y contribuciones que deberían haber sido destinados al sistema previsional.

Desde la AFA, hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial sobre la decisión judicial. Mientras tanto, el avance de la causa mantiene bajo la lupa a la actual conducción del organismo, en un contexto de creciente presión judicial y mediática sobre el manejo financiero de la entidad más poderosa del deporte argentino.

Cabe destacar que esta mañana se realizaban allanamientos en la sede del organismo rector del fútbol local y en el predio que tiene en Ezeiza. También había un procedimiento en la casa del empresario teatral Javier Faroni, titular de la empresa contratada por la AFA para cobrar ingresos generados por la Selección en el exterior. Según trascendió, Faroni fue localizado por la Policía cuando intentaba irse del país en un avión privado. Actualmente, tiene una restricción que le impide dejar la Argentina, pero no está demorado ni, mucho menos, detenido.

TourProdEnter, la compañía de Faroni, habría gestionado unos 260 millones de dólares de la AFA y habría desviado unos 42 millones a empresas supuestamente falsas.

La AFA emitió este lunes un comunicado en el que expresó su "más enérgico rechazo" a lo que describió como una "campaña de difamación" en su contra y aseguró este que la relación contractual entre la institución y TourProdenter LLC "ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna".