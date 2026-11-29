En el comunicado, la Oficina del Presidente pidió "a la Cámara de Diputados que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional". Y agregó en esa línea: "Su demora entusiasma al gobierno británico".

El reclamo al Parlamento llegó también por parte del asesor presidencial Santiago Caputo, al considerar que la iniciativa es la principal herramienta que tiene el país para presionar a las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion. "Dado que el Tribunal del Mar decidió confesarse incompetente, esperamos que el Congreso Nacional tome conciencia de que la única manera de frenar el saqueo ilegal de nuestras islas es aprobando la Ley Malvinas para tener las herramientas para presionar a las empresas que pretenden robar nuestros recursos", publicó en su cuenta de la red social X.

En el cierre de su posteo, Caputo criticó la demora legislativa y consideró que "seguir dilatando su aprobación roza la traición a la Patria".