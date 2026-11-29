La iniciativa encabeza el temario a debatirse durante las sesiones extraordinarias en el Congreso. Tras el fallo adverso del Tribunal del Mar, el presidente Javier Milei y el asesor Santiago Caputo presionaron por el tratamiento del proyecto.
Después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazara por 18 votos contra tres el reclamo argentino para frenar de manera provisoria la explotación petrolera en Malvinas, el Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso del 1º al 31 de diciembre próximo y ubicó en el primer lugar del temario el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1433/2026, cuyo anexo fijó 11 iniciativas legislativas y colocó la cuestión Malvinas como prioridad número uno de la agenda parlamentaria de fin de año, por delante del Presupuesto 2027 y de la reforma electoral, que incluye la suspensión de las PASO.
El movimiento legislativo se produjo poco después de que la Oficina del Presidente emitiera un comunicado oficial en respuesta al fallo adverso dictado por el TIDM sobre el proyecto hidrocarburífero "Sea Lion", en la Cuenca Malvinas Norte. En ese pronunciamiento, la Casa Rosada celebró que el organismo haya reconocido la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, frente a la postura británica de intentar "desconocer la disputa para eludir su obligación de negociar".
Aunque el Ejecutivo cuestionó que el fallo considerara que no existe jurisdicción en esta etapa preliminar para dictar medidas cautelares, remarcó que la resolución "no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia" y "de ningún modo legitima la explotación unilateral" de recursos naturales. "Esta decisión no es la última palabra", insistió.
En el comunicado, la Oficina del Presidente pidió "a la Cámara de Diputados que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional". Y agregó en esa línea: "Su demora entusiasma al gobierno británico".
El reclamo al Parlamento llegó también por parte del asesor presidencial Santiago Caputo, al considerar que la iniciativa es la principal herramienta que tiene el país para presionar a las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion. "Dado que el Tribunal del Mar decidió confesarse incompetente, esperamos que el Congreso Nacional tome conciencia de que la única manera de frenar el saqueo ilegal de nuestras islas es aprobando la Ley Malvinas para tener las herramientas para presionar a las empresas que pretenden robar nuestros recursos", publicó en su cuenta de la red social X.
En el cierre de su posteo, Caputo criticó la demora legislativa y consideró que "seguir dilatando su aprobación roza la traición a la Patria".
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