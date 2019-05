El gobierno hizo foco en el rol de la falta de transporte

La protesta unificó a las centrales gremiales: en abril pasado un cese de actividades convocado el 30 de abril por el Frente Sindical Para el Modelo Nacional, el armado moyanista con gremios estatales y afines como bancarios, no fue acompañado por la central de calle Azopardo. Sí la CATT, que agrupa a sindicatos del transporte englobados en CGT, no prestó servicio el 1º de mayo en reclamo por el pago del impuesto a las Ganancias. Este último conflicto fue apaciguado hace unos días y evitó otra protesta el 25 de mayo con la creación de una "mesa de trabajo"-con funcionarios como Guillermo Dietrich (Transporte) o Lucas Aparicio (secretario de Trabajo)- para intentar exceptuar del tributo a los trabajadores que prestan servicio en los feriados y también analizar las escalas de la alícuota en ese sector.

Empero, ayer todos los sectores del mundo del trabajo se plegaron a la medida de fuerza convocada, en teoría, contra el trazado económico del gobierno que ha aumentado los niveles de desempleo y pobreza y tiene al consumo sin recuperación desde la devaluación de mayo del año anterior.

Tanto las declaraciones de pasado el mediodía de Hugo Moyano como las de Héctor Daer y Carlos Acuña, por la tarde desde calle Azopardo, fueron cuestionadas por la Casa Rosada.

"En la conferencia de prensa que dieron los representantes de varios gremios de lo único de lo que no se habló fueron de las razones del paro", opinó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien desde el mediodía de ayer mantuvo su agenda intacta en su despacho de la planta baja de Balcarce 50.

En este sentido, el funcionario destacó en declaraciones periodísticas, que los gremios plantearon un claro posicionamiento político. "En consecuencia en plena discusión de las paritarias, en pleno diálogo abierto con las autoridades del gobierno, este paro no se explica sino por razones meramente políticas", indicó.

Lo cierto es que en los últimos años el gobierno ha tenido un vínculo oscilante con el movimiento obrero. Con la CGT ha mantenido acuerdos y, de hecho, hace una semana el ministro de Trabajo, Dante Sica, estuvo en el salón Felipe Vallese con los jefes sindicales exponiendo sobre el futuro del trabajo. Con el moyanismo, hoy alineado al kirchnerismo, se rompieron los puentes en la gestión del ex ministro Jorge Triaca, por decisión de Mauricio Macri. Hoy se mantiene algún diálogo subterráneo pero, en los hechos, continúa el conflicto.

En 2018 en pleno enfrentamiento con Moyano, Trabajo le aplicó a la Federación de Camioneros una multa de poco más de $800 millones por no respetar una conciliación obligatoria a una protesta a fines de 2017. A mitad de año pasado, el gobierno avanzó con otro proceso sancionatorio, también multimillonario, por un segundo incumplimiento del gremio que prometía ser incluso más alto por la "reiteración". Empero, este último expediente está "congelado" a la espera de la resolución del primero, que fue judicializado y ahora espera una resolución de la Corte Suprema.

Con todo, un funcionario consultado ayer por este diario explicó que el paro tuvo contundencia por la adhesión de los gremios del transporte. "Hablar de alto acatamiento es falso, la efectividad estuvo dada en la falta de colectivos, subtes y trenes. Hubo gente que quería ir a trabajar y no pudo", expresó.

Solución en un borrador

De hecho, existe un borrador para trabajar con la CATT la garantía del servicio de transporte durante las medidas de fuerza "en las horas de ingreso y egreso" de la jornada laboral para, de esa forma, garantizar el derecho constitucional a la huelga y también la posibilidad que quien quiera ir a trabajar pueda movilizase. Sería una jornada "con disrupciones" en la prestación de uno de los servicios más subsidiados por el estado.

Mientras tanto, ayer hubo una paralización casi total de la actividad. En Casa Rosada cuantificaron en $40 mil millones la pérdida para la economía del país ocasionada por el nuevo paro general. "Y mucha gente perdió el plus por presentismo o tendrá descuentos por no asistir. No recuerdo un paro que haya perjudicado tanto al trabajador, que va a ganar menos", completó el funcionario consultado.

Al ser interrogado por el objetivo de la protesta, respondió que "ha tenido un claro contenido electoral porque si hubiera una propuesta para mejorar qué mejor oportunidad que hacerla al momento de la votación y para eso falta poco. No suma hacerlo en un año electoral y más con las dificultades que atravesamos en este momento".

En este sentido, la calificada fuente amplió que "hay un mensaje electoral, (los jefes sindicales) están en un proceso de redefinición en distintos espacios como peronismo o neokirchnerismo e intentan posicionarse como actores de poder". En este sentido, para el gobierno no hay dudas que Daer intentará ser candidato a diputado nacional bajo la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kichner. Acuña, por caso, podría postularse por el armado de Roberto Lavagna.