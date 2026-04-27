Fuerte crítica de la Iglesia a Milei por la censura a los periodistas

El texto expresa que en el encuentro, los trabajadores de prensa se expresaron acerca de la importancia de la labor que realizan en Casa de Gobierno, "de modo prácticamente ininterrumpido, desde el año 1940". Además reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar, a la libre expresión y a la información a la sociedad. A su vez, hicieron especial énfasis en el cuidado de los principios Constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias.

"Se coincidió en lo imperativo de erradicar discursos de odio, en consonancia con los mensajes del Papa León XIV sobre su llamado a 'desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes. Hacemos votos por una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento'", completa el comunicado. Y concluyó: "hacemos voto por una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento".

Un obispo acusó al Gobierno de abandonar a los pibes ante el narcotráfico

Durante una misa realizada en La Matanza, referentes eclesiásticos advirtieron sobre el avance del narcotráfico entre los jóvenes y apuntaron contra la falta de presencia estatal.

El obispo de San Justo, Eduardo García, fue uno de los más duros en su mensaje. En plena celebración, señaló: “Este lugar sufre la encrucijada del dolor de la ausencia del Estado y el avance del narcotráfico”, al tiempo que remarcó que se trata de una problemática que afecta de lleno a los sectores más vulnerables.

En ese sentido, lanzó una frase que resonó con fuerza y que sintetizó la preocupación de la Iglesia: “No queremos que nuestros pibes crezcan en la narcoesperanza, sino que nuestros barrios se pongan de pie porque ese es nuestro trabajo como Iglesia, ayudar a la dignidad de los hijos de Dios”.

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La misa estuvo encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, quien también dejó un mensaje con tono social y político. Durante su intervención, citó al papa Francisco y sostuvo: “Estamos en el mismo barco y tenemos que salir juntos de esto. También de la pobreza, de la postergación y de la exclusión. O salimos juntos o no salimos”.

Colombo además destacó el rol de las comunidades religiosas y los actores territoriales que trabajan en los barrios más golpeados, al asegurar que “sostienen la esperanza en medio de situaciones difíciles”.