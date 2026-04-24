El PRO se suma al rechazo por la restricción a la prensa en Casa Rosada

Desde el Gobierno argumentaron que la restricción se vincula con una denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra dos periodistas del canal Todo Noticias. Sin embargo, la normativa interna contempla sanciones graduales para este tipo de infracciones, y solo prevé el retiro de acreditaciones en casos de reincidencia.

El rechazo a la medida se amplificó en las últimas horas. El Foro de Periodismo Argentino la calificó como de “extrema gravedad institucional”, mientras que distintos sectores de la oposición expresaron su preocupación por el impacto en la libertad de prensa.

El pronunciamiento del PRO se produce en un contexto de creciente confrontación entre el presidente y el periodismo. En paralelo, Milei intensificó en redes sociales sus críticas hacia medios y periodistas, en medio de un escenario político tensionado también por el avance de causas judiciales contra funcionarios.

Para el macrismo, la discusión excede un episodio puntual y remite a un principio central: el acceso a la información pública como pilar del funcionamiento democrático. “La tarea periodística es indispensable”, insistieron, al tiempo que reclamaron revertir la medida.