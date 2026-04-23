"Han cometido un delito": Milei apuntó contra periodistas tras cerrar la Sala de Prensa

El trasfondo del conflicto está vinculado a una denuncia penal impulsada por el propio Ejecutivo contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, a quienes se acusa de haber realizado tareas de espionaje ilegal al registrar imágenes dentro de la Casa Rosada. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá determinar si existió una vulneración a la seguridad o a normas vinculadas a la difusión de información sensible.

La escalada también se enmarca en un clima de creciente tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación. En los últimos días, ya se habían registrado restricciones selectivas a periodistas por presuntas vinculaciones con campañas en contra de la gestión oficial.