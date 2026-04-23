"Han cometido un delito": Milei apuntó contra periodistas tras cerrar la Sala de Prensa

A través de sus redes, el presidente lanzó duras críticas a los medios luego de restringir el acceso a acreditados por una denuncia de espionaje dentro del edificio.
El presidente Javier Milei profundizó su enfrentamiento con el periodismo al acusar públicamente a los cronistas acreditados de haber “cometido un delito”, luego de que el Gobierno decidiera cerrar la Sala de Prensa en la Casa Rosada. La medida se tomó tras la difusión de imágenes grabadas por el canal Todo Noticias dentro del edificio oficial, lo que derivó en una denuncia judicial y en la restricción total del acceso para trabajadores de prensa.
A través de su cuenta de X, el mandatario utilizó un tono extremadamente duro para referirse al episodio. “LAS BASURAS INMUNDAS QUE SE HACEN LLAMAR PERIODISTAS (95%)... han cometido un delito y no es el único”, escribió, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones políticas y mediáticas. El posteo fue publicado luego de conocerse que un periodista habría filmado sectores internos de la sede gubernamental con una cámara oculta.
La decisión oficial incluyó la suspensión del ingreso para todos los periodistas acreditados en Balcarce 50. Según trascendió, se les retiraron los permisos de acceso y las huellas biométricas de manera preventiva. La medida fue ejecutada por personal de Casa Militar y la Policía Federal, que impidieron el ingreso a decenas de cronistas que habitualmente cubren la actividad diaria del Gobierno.
El trasfondo del conflicto está vinculado a una denuncia penal impulsada por el propio Ejecutivo contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, a quienes se acusa de haber realizado tareas de espionaje ilegal al registrar imágenes dentro de la Casa Rosada. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá determinar si existió una vulneración a la seguridad o a normas vinculadas a la difusión de información sensible.
La escalada también se enmarca en un clima de creciente tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación. En los últimos días, ya se habían registrado restricciones selectivas a periodistas por presuntas vinculaciones con campañas en contra de la gestión oficial.
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