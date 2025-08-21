El Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad y designó a un nuevo titular

También se decidió en forma oficial que el nuevo interventor del organismo será el doctor Alejandro Alberto Vilches, según lo informó Manuel Adorni en sus redes sociales.

“Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”, escribió el vocero presidencial.

Y agregó: “Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”.

Las consecuencias de la filtración de los audios

La intervención del organismo se produce de manera inmediata tras la destitución de Diego Spagnuolo, implicado en las grabaciones que denuncian una presunta red de cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos.

Vilches, el nuevo responsable, es un médico especializado en gestión de sistemas de salud y se desempeñaba hasta ahora como Secretario de Gestión Sanitaria.

La rápida designación y el anuncio de una auditoría profunda son la respuesta del Ejecutivo a uno de los mayores escándalos que enfrenta, buscando mostrar una acción decidida para controlar un área sensible.

Más allá del ruido que despertó en redes en las últimas horas, Spagnuolo estuvo en el ojo de la tormenta en más de una oportunidad por sus declaraciones sobre discapacidad, y reeditó la polémica luego de que se lo escuchara admitir que Karina Milei instruyó a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, a recibir dinero de coimas a través la droguería Suizo Argentina, cuyo dueño es Eduardo Kovalivker.